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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in hayat hikayesi! Mesut Özil, Türk bayrağı yüzünden ırkçılığa uğradı...
Transfer gündemini sarsan Mesut Özil gelişmesi sonrası son dakika haberleri peş peşe geliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bizim için güzel bir rüya" dediği Mesut Özil transferinde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sabah saatlerinde Ahmet Selim Kul'un A Spor ekranlarında aktardığı transfer iddiasını DHA da açıkladı. Fenerbahçe, dünya yıldızı Mesut Özil ile 3.5 seneliğine anlaştı. Mesut'un 6 aylık maaşını Arsenal ödeyecek. Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin İstanbul'da oturacağı ev bile belli oldu. İşte Mesut Özil'in hayat hikayesi...
Giriş Tarihi: 06.01.2021
21:05
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
21:06
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