Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in hayat hikayesi! Mesut Özil, Türk bayrağı yüzünden ırkçılığa uğradı...

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etmesi taraftarı heyecanlandırdı! Son dakika haberinin ayrıntıları da yavaş yavaş belli oluyor. Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3.5 yıllığına anlaştığı oyuncunun İstanbul'da yaşamak istemesinin bu kararı almasında önemli etken olduğu belirtilirken Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin Kısıklı'da bir villada yaşayacağı vurgulandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdikten sonra Almanya'da ırkçılığa maruz kalan Mesut Özil'in hayat hikayesi ve yaşadıkları...