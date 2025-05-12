Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
11:37
Fenerbahçe’ye dakikası tam 3.1 milyon TL! Brezilyalı yıldız pahalıya patladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışında 8 puan geride kalan ve şansını mucizelere bırakan Kanarya'da yıldız isimlerin performansı da eleştiri topladı. Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Brezilyalı futbolcunun maliyeti ise gündem oldu. İşte detaylar…