Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe’ye dakikası tam 3.1 milyon TL! Brezilyalı yıldız pahalıya patladı
Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 11:37

Fenerbahçe’ye dakikası tam 3.1 milyon TL! Brezilyalı yıldız pahalıya patladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Galatasaray ile girdiği şampiyonluk yarışında 8 puan geride kalan ve şansını mucizelere bırakan Kanarya'da yıldız isimlerin performansı da eleştiri topladı. Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Brezilyalı futbolcunun maliyeti ise gündem oldu. İşte detaylar…

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’ye dakikası tam 3.1 milyon TL! Brezilyalı yıldız pahalıya patladı

Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yıldız ismin maliyeti dudak uçuklattı. İşte detaylar…

Fenerbahçe’ye dakikası tam 3.1 milyon TL! Brezilyalı yıldız pahalıya patladı

BAŞAKŞEHİR'İ RAHAT GEÇTİ!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Kanarya, mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe’ye dakikası tam 3.1 milyon TL! Brezilyalı yıldız pahalıya patladı

G.SARAY TRABZON'DA HATA YAPMADI

Sarı-lacivertli takım, Başakşehir galibiyeti sonrası gözünü Trabzonspor – Galatasaray maçına çevirmişti ancak Aslan, puan kaybı yaşamadı.

Fenerbahçe’ye dakikası tam 3.1 milyon TL! Brezilyalı yıldız pahalıya patladı

Sarı-kırmızılı takımın Fırtına'yı 2-0 mağlup etmesiyle birlikte zirvede puan farkı 8'de kaldı.

Fenerbahçe’ye dakikası tam 3.1 milyon TL! Brezilyalı yıldız pahalıya patladı

FENERBAHÇE YÖNETİMİNE TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluk şansının zora girmesi sonrası Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.