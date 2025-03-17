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Haberler Galeri FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi (VNL) A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 08:59

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi (VNL) A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) kapsamında kritik mücadelelere çıkacak. 2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen 2023 Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonu ay-yıldızlı ekip dünya çapındaki en güçlü takımlarla mücadele etmeye hazırlanıyor. Filenin Sultanları program kapsamında İstanbul'da da voleybolseverlerle buluşacak. Peki; Filenin Sultanları voleybol maçları ne zaman, nerede yapılacak, rakipleri kimler? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi VNL A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maçları ne zaman?

2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için geri sayım başladı. Çin, İstanbul ve Hollanda, turnuvanın ev sahipleri arasında yer alırken, A Milli Kadın Voleybol Takımımız şampiyonluk için sahaya çıkacak. Üç etaplı turnuvada toplam 16 takım mücadele edecek. İlk 8'e giren ekipler final aşamasına yükselecek. Peki, 2025 Türkiye voleybol maçları ne zaman ve Filenin Sultanları rakipleri kimler? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi...

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi VNL A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

İşte A Milli Kadın Voleybol Takımının grupları:

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi VNL A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maçları ne zaman?

1.Hafta (Pekin, Çin)
Çin, Polonya, Belçika, Tayland,Fransa

2.Hafta (İstanbul, Türkiye)
Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)
Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

İşte, tarihler:

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi VNL A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maçları ne zaman?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

Millilerin maç programı şu şekilde:

1.HAFTA (PEKİN, ÇİN)

4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi VNL A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maçları ne zaman?

2.HAFTA (İSTANBUL,TÜRKİYE)

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya