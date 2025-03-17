FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi (VNL) A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maçları ne zaman?

Giriş Tarihi: 17.03.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
08:59
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) kapsamında kritik mücadelelere çıkacak. 2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen 2023 Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonu ay-yıldızlı ekip dünya çapındaki en güçlü takımlarla mücadele etmeye hazırlanıyor. Filenin Sultanları program kapsamında İstanbul'da da voleybolseverlerle buluşacak. Peki; Filenin Sultanları voleybol maçları ne zaman, nerede yapılacak, rakipleri kimler? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı.