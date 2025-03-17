FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025: Milletler Ligi (VNL) A Milli Kadın Voleybol Takımı voleybol maçları ne zaman?

2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) için geri sayım başladı. Çin, İstanbul ve Hollanda, turnuvanın ev sahipleri arasında yer alırken, A Milli Kadın Voleybol Takımımız şampiyonluk için sahaya çıkacak. Üç etaplı turnuvada toplam 16 takım mücadele edecek. İlk 8'e giren ekipler final aşamasına yükselecek. Peki, 2025 Türkiye voleybol maçları ne zaman ve Filenin Sultanları rakipleri kimler? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi...