Filenin Sultanları Puan durumu 2024 | Filenin Sultanları final maçları ne zaman, nerede oynanacak?

Giriş Tarihi: 16.06.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
14:26
Filenin Sultanları puan durumu gündemde! Final yolunda ilk 8 için mücadele veren A Milli Kadın voleybol takımımız Brezilya karşısında son maçına çıktı. Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. Haftasını da tamamladı. 3. Hafta maçlarında Tayland ve Dominik karşısında galibiyet alan Filenin Sultanları, Çin ve Brezilya karşısında ise mağlup oldu. Şimdi ise gözler final maçı tarihlerine çevrildi. Türkiye, Hong Kong etabında finallere katılmayı garantiledi. Peki, Filenin Sultanları final maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve final maçları!