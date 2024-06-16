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Haberler Galeri Filenin Sultanları Puan durumu 2024 | Filenin Sultanları final maçları ne zaman, nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 14:26

Filenin Sultanları Puan durumu 2024 | Filenin Sultanları final maçları ne zaman, nerede oynanacak?

Filenin Sultanları puan durumu gündemde! Final yolunda ilk 8 için mücadele veren A Milli Kadın voleybol takımımız Brezilya karşısında son maçına çıktı. Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. Haftasını da tamamladı. 3. Hafta maçlarında Tayland ve Dominik karşısında galibiyet alan Filenin Sultanları, Çin ve Brezilya karşısında ise mağlup oldu. Şimdi ise gözler final maçı tarihlerine çevrildi. Türkiye, Hong Kong etabında finallere katılmayı garantiledi. Peki, Filenin Sultanları final maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve final maçları!

Filenin Sultanları Puan durumu 2024 | Filenin Sultanları final maçları ne zaman, nerede oynanacak?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3. haftasının son maçında Brezilya ile mücadele etti ve 3 set sonunda sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. A Milli Kadın voleybol takımımız Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı. Peki, final maçları ne zaman, nerede oynanacak? ? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve final maçları!

Filenin Sultanları Puan durumu 2024 | Filenin Sultanları final maçları ne zaman, nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI FİNALLERE YÜKSELMEYİ GARANTİLEDİ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi.

Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.

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Filenin Sultanları Puan durumu 2024 | Filenin Sultanları final maçları ne zaman, nerede oynanacak?

ZİRVEYİ KAPTIRDI!

Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek..

Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek.

Filenin Sultanları Puan durumu 2024 | Filenin Sultanları final maçları ne zaman, nerede oynanacak?

FİNALLER 20 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

Filenin Sultanları Puan durumu 2024 | Filenin Sultanları final maçları ne zaman, nerede oynanacak?

OLİMPİYAT TORBAMIZ BELLİ OLDU

Ayrıca bu sonuçla birlikte A Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki torbası da belli oldu. Filenin Sultanları, turnuvaya ikinci torbadan dahil olacak.

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