Filenin Sultanları Puan durumu 2024 | Filenin Sultanları final maçları ne zaman, nerede oynanacak?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 3. haftasının son maçında Brezilya ile mücadele etti ve 3 set sonunda sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. A Milli Kadın voleybol takımımız Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı. Peki, final maçları ne zaman, nerede oynanacak? ? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve final maçları!