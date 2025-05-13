Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:23
FINAL FOUR TARİHİ MAYIS 2025 || EuroLeague Final Four ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?
THY EuroLeague çeyrek final heyecanı sona erdi ve dörtlü finaldeki takımların belli olmasının ardından beş maçlık serilerle yarı finale yükselen ilk takım Fenerbahçe oldu. Anadolu Efes ise Panathinaikos'a 75-67 yenilerek turnuvaya veda etti. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun kıyasıya mücadele edeceği karşılaşmalarda şimdi gözler Final Four'a çevrildi. Peki, EuroLeague Final Four ne zaman, hangi gün oynanacak?