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Haberler Galeri FINAL FOUR TARİHİ MAYIS 2025 || EuroLeague Final Four ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:23 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:23

FINAL FOUR TARİHİ MAYIS 2025 || EuroLeague Final Four ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?

THY EuroLeague çeyrek final heyecanı sona erdi ve dörtlü finaldeki takımların belli olmasının ardından beş maçlık serilerle yarı finale yükselen ilk takım Fenerbahçe oldu. Anadolu Efes ise Panathinaikos'a 75-67 yenilerek turnuvaya veda etti. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun kıyasıya mücadele edeceği karşılaşmalarda şimdi gözler Final Four'a çevrildi. Peki, EuroLeague Final Four ne zaman, hangi gün oynanacak?

FINAL FOUR TARİHİ MAYIS 2025 || EuroLeague Final Four ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?

EuroLeague Dörtlü Final öncesinde eşleşmelerin belli olmasının ardından taraftarlar temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun zorlu mücadelelerini ve eşleşmelerini takip etmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Panathinaikos, çeyrek finalde Anadolu Efes'i son maçta geçerek adını son dörde yazdırmıştı. Peki, 2025 Final Four ne zaman?

FINAL FOUR TARİHİ MAYIS 2025 || EuroLeague Final Four ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?

FİNAL FOUR MAÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
EuroLeague 2025 Dörtlü Final müsabakalarının, 23-25 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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FINAL FOUR TARİHİ MAYIS 2025 || EuroLeague Final Four ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?

FİNAL FOUR KARŞILAŞMA TAKVİMİ
Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de mücadele ettiği EuroLeague'de Final Four'un adresi belli oldu. 2025 Final Four'u 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da gerçekleşecek. Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.

FINAL FOUR TARİHİ MAYIS 2025 || EuroLeague Final Four ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?

2023-24 sezonunun kazananı Panathinaikos olmuştu. Fenerbahçe ise o sezonu dördüncü sırada bitirmişti. Bir önceki yılın Final Four'unda Fenerbahçe, Panathinaikos ve Olimpiakos yer almıştı. Bu yıl dörtlü finalde boy göstermeyen ekip ise geçtiğimiz sezonun katılımcılarından Real Madrid oldu.

FINAL FOUR TARİHİ MAYIS 2025 || EuroLeague Final Four ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?

FENERBAHÇE BEKO DÖRTLÜ FİNALDE MÜCADELE EDECEK

Fenerbahçe Beko, turnuva tarihinde ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek dörtlü finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Panathinaikos ile mücadele edecek.