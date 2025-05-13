FINAL FOUR TARİHİ MAYIS 2025 || EuroLeague Final Four ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?

FİNAL FOUR KARŞILAŞMA TAKVİMİ

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de mücadele ettiği EuroLeague'de Final Four'un adresi belli oldu. 2025 Final Four'u 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da gerçekleşecek. Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.