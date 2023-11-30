Giriş Tarihi: 30.11.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 10:11

Galatasaray gruptan nasıl çıkar, elendi mi? Şampiyonlar Ligi’nde 5'inci maçlar sona erdi! Galatasaray gruptan çıkabilir mi, son 16'ya kaldı mı?

Dün akşam Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçları sona erdi. Gruplarda tablolar iyiden iyide belli olurken, Galatasaray oynanan maçlar sonunda 5 puanla 3'üncü sıradaki yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United, Kopenhag ve Bayern Münih ile mücadele eden Galatasaray'ın hedefi son 16'ya kalmak. Bu noktada sporseverler, "Galatasaray gruptan çıkabilir mi, son 16'ya kalabilir mi?" sorusuna yanıt aramakta. Galatasaray'ın gruptan çıkması için farklı senaryolar yer alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte, detaylar