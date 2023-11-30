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Haberler Galeri Galatasaray gruptan nasıl çıkar, elendi mi? Şampiyonlar Ligi’nde 5'inci maçlar sona erdi! Galatasaray gruptan çıkabilir mi, son 16'ya kaldı mı?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 10:11

Galatasaray gruptan nasıl çıkar, elendi mi? Şampiyonlar Ligi’nde 5'inci maçlar sona erdi! Galatasaray gruptan çıkabilir mi, son 16'ya kaldı mı?

Dün akşam Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçları sona erdi. Gruplarda tablolar iyiden iyide belli olurken, Galatasaray oynanan maçlar sonunda 5 puanla 3'üncü sıradaki yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Manchester United, Kopenhag ve Bayern Münih ile mücadele eden Galatasaray'ın hedefi son 16'ya kalmak. Bu noktada sporseverler, "Galatasaray gruptan çıkabilir mi, son 16'ya kalabilir mi?" sorusuna yanıt aramakta. Galatasaray'ın gruptan çıkması için farklı senaryolar yer alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte, detaylar

Galatasaray gruptan nasıl çıkar, elendi mi? Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci maçlar sona erdi! Galatasaray gruptan çıkabilir mi, son 16’ya kaldı mı?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan çıkabilir mi, nasıl çıkar soruları yanıt arıyor. Sporseverler dün İstanbul'da bir futbol şölenini izlerken, 6 gollü maçın kazananı çıkmadı. 5 puanla grupta üçüncü sırada yer alan Galatasaray, hala Şampiyonlar Ligi son 16 turunu hedefliyor.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar, elendi mi? Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci maçlar sona erdi! Galatasaray gruptan çıkabilir mi, son 16’ya kaldı mı?

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Grubu Kopenhag deplasman mücadelesiyle kapatacak Galatasaray'ın son 16'ya kalması için Kopenhag'ı zorunlu yenmesi gerekiyor.

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Galatasaray gruptan nasıl çıkar, elendi mi? Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci maçlar sona erdi! Galatasaray gruptan çıkabilir mi, son 16’ya kaldı mı?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNA KALDI MI?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5 maçta 5 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar, elendi mi? Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci maçlar sona erdi! Galatasaray gruptan çıkabilir mi, son 16’ya kaldı mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih - 13 Puan

2- Kopenhag - 5 Puan

3- Galatasaray - 5 Puan

4- Manchester United - 4 Puan

Galatasaray gruptan nasıl çıkar, elendi mi? Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci maçlar sona erdi! Galatasaray gruptan çıkabilir mi, son 16’ya kaldı mı?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR LİSTESİ

Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Inter, Lazio, Manchester City, Arsenal, PSV Eindhoven

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