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Giriş Tarihi: 11.10.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:06

GALATASARAY HABERİ: Osimhen için efsane isimden olay sözler: "Osimhen'den 10 kat daha iyi..."

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, attığı goller ve yaptığı asistlerle Sarı Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Aslan, Nijeryalı golcüyü takımda tutmanın planlarını yaparken, 25 yaşındaki oyuncu İtalya'da da gündemde kalmaya devam ediyor. İtalyanların efsanesi Antonio Cassano, dünya yıldızı Osimhen için flaş sözler kullandı. İşte Cassano'nun olay sözleri ve haberin detayları…

GALATASARAY HABERİ: Osimhen için efsane isimden olay sözler: Osimhen’den 10 kat daha iyi...

Süper Lig'in devi Galatasaray, yaz transfer döneminde Napoli'den Victor Osimhen'i kiralayarak tüm dünyada adından söz ettirdi.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen için efsane isimden olay sözler: Osimhen’den 10 kat daha iyi...

Sarı Kırmızılı takımın golcüsü, Kasımpaşa maçında ilk golleriyle tanışmış, ancak karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edememişti.

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GALATASARAY HABERİ: Osimhen için efsane isimden olay sözler: Osimhen’den 10 kat daha iyi...

Galatasaray formasıyla dört kez sahaya çıkan Osimhen, bu maçlarda iki kez gol atarken, dört de asist yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen için efsane isimden olay sözler: Osimhen’den 10 kat daha iyi...

İtalyan basınına göre Aslan, Victor Osimhen'in bonservisini almanın yollarını arıyor.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen için efsane isimden olay sözler: Osimhen’den 10 kat daha iyi...

Yıldız ismin de taraftarların ilgisinden çok memnun kaldığı ve transferde bu kriterin kullanılabileceği iddia ediliyor.

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