Giriş Tarihi: 11.10.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
19:06
GALATASARAY HABERİ: Osimhen için efsane isimden olay sözler: "Osimhen'den 10 kat daha iyi..."
GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, attığı goller ve yaptığı asistlerle Sarı Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu. Aslan, Nijeryalı golcüyü takımda tutmanın planlarını yaparken, 25 yaşındaki oyuncu İtalya'da da gündemde kalmaya devam ediyor. İtalyanların efsanesi Antonio Cassano, dünya yıldızı Osimhen için flaş sözler kullandı. İşte Cassano'nun olay sözleri ve haberin detayları…