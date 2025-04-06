Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri? İşte Trendyol Süper Lig’de FB ve GS’ın kalan maçları

Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken, şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında nefes kesen bir rekabet yaşanıyor. İki takımın da kalan maçları ligdeki sıralamayı belirleyecek önemli karşılaşmalardan oluşuyor. Taraftarlar, ezeli rekabette fikstür avantajını kimin elinde bulundurduğunu araştırıyor. Peki, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri?