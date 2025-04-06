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Haberler Galeri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte Trendyol Süper Lig'de FB ve GS'ın kalan maçları
Giriş Tarihi: 06.04.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 21:38

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte Trendyol Süper Lig'de FB ve GS'ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Ligde zirve mücadelesi veren iki ezeli rakibin fikstürü, puan durumunu doğrudan etkileyebilecek kritik karşılaşmalarla dolu. Bu durumda traftarlar "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligde hangi maçları kaldı?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı...

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri? İşte Trendyol Süper Lig’de FB ve GS’ın kalan maçları

Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken, şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında nefes kesen bir rekabet yaşanıyor. İki takımın da kalan maçları ligdeki sıralamayı belirleyecek önemli karşılaşmalardan oluşuyor. Taraftarlar, ezeli rekabette fikstür avantajını kimin elinde bulundurduğunu araştırıyor. Peki, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri?

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri? İşte Trendyol Süper Lig’de FB ve GS’ın kalan maçları

Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanan maçlarla başlamıştı. 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

İşte Süper Lig'in bitmesine haftalar kala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları;

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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri? İşte Trendyol Süper Lig’de FB ve GS’ın kalan maçları

GALATASARAY KALAN MAÇLARI:

Samsunspor (D)

Bodrum FK (E)

Eyüpspor (D)

Sivasspor (E)

Trabzonspor (D)

Kayserispor (E)

Göztepe (D)

Başakşehir FK (E)

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri? İşte Trendyol Süper Lig’de FB ve GS’ın kalan maçları

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI:

Sivasspor (D)

Kayserispor (E)

Gaziantep FK (D)

Beşiktaş (E)

Başakşehir FK (D)

Eyüpspor (E)

Hatayspor (D)

Konyaspor (E)

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri? İşte Trendyol Süper Lig’de FB ve GS’ın kalan maçları