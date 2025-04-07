Giriş Tarihi: 07.04.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
16:12
Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maçlar! İki takımın fikstürü nasıl?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, bu galibiyetin ardından lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. İki takımında şampiyonluğu yakından ilgilendirecek zorlu karşılaşmaları var. Taraftarlar, ezeli rekabette fikstür avantajının kimde olduğunu araştırıyor. Peki, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte detaylar...