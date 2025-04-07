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Haberler Galeri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maçlar! İki takımın fikstürü nasıl?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 16:12

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu maçlar! İki takımın fikstürü nasıl?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, bu galibiyetin ardından lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. İki takımında şampiyonluğu yakından ilgilendirecek zorlu karşılaşmaları var. Taraftarlar, ezeli rekabette fikstür avantajının kimde olduğunu araştırıyor. Peki, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte detaylar...

Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu maçlar! İki takımın fikstürü nasıl?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 4-1 yendi. Sarı-lacivertli takım, bu galibiyetin ardından lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu maçlar! İki takımın fikstürü nasıl?

Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanan maçlarla başlamıştı. 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak. İşte Süper Lig'in bitmesine haftalar kala Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları;

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Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu maçlar! İki takımın fikstürü nasıl?

GALATASARAY KALAN MAÇLARI:

Samsunspor (D)

Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu maçlar! İki takımın fikstürü nasıl?

Bodrum FK (E)

Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bekleyen zorlu maçlar! İki takımın fikstürü nasıl?

Eyüpspor (D)