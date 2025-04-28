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Haberler Galeri Galatasaray’a Almanya’dan kötü haber! Yıldız ismin transferinde yeni gelişme…
Giriş Tarihi: 28.04.2025 18:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 18:39

Galatasaray’a Almanya’dan kötü haber! Yıldız ismin transferinde yeni gelişme…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Bu sezon Türkiye Kupası ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen Cimbom'a transferde kötü haber geldi. Aslan'ın gündemine gelen yıldız futbolcunun yeni sözleşme imzalamak üzere olduğu öne sürüldü. İşte detaylar…

Galatasaray’a Almanya’dan kötü haber! Yıldız ismin transferinde yeni gelişme…

Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'a transferde kötü haber geldi. İşte detaylar…

Galatasaray’a Almanya’dan kötü haber! Yıldız ismin transferinde yeni gelişme…

LİGDE FARK 5 PUAN!

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı.

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Galatasaray’a Almanya’dan kötü haber! Yıldız ismin transferinde yeni gelişme…

Cimbom, mücadeleyi Sallai, Torreira, Morata(2) ve Osimhen'in golleriyle 5-1 kazandı. Aslan, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmadı ve 5 puanlık farkı korudu.

Galatasaray’a Almanya’dan kötü haber! Yıldız ismin transferinde yeni gelişme…

Bu sezon hem Türkiye Kupası hem de ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.

Galatasaray’a Almanya’dan kötü haber! Yıldız ismin transferinde yeni gelişme…

G.SARAY'A KÖTÜ HABER!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takıma Almanya'dan kötü haber geldi.