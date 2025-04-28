Giriş Tarihi: 28.04.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
18:39
Galatasaray’a Almanya’dan kötü haber! Yıldız ismin transferinde yeni gelişme…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Bu sezon Türkiye Kupası ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen Cimbom'a transferde kötü haber geldi. Aslan'ın gündemine gelen yıldız futbolcunun yeni sözleşme imzalamak üzere olduğu öne sürüldü. İşte detaylar…