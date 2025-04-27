Giriş Tarihi: 27.04.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
21:33
Galatasaray'da Victor Osimhen kariyer sezonunu yaşıyor! Maça damga vuran hareket...
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile karşılaştığı maçta fileleri havalandıran Victor Osimhen kariyer sezonunu yaşıyor. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolunda takımını sırtlamaya devam ediyor. Öte yandan 26 yaşındaki golcünün maçtaki hareketi de, karşılaşmaya damga vurdu. İşte detaylar...