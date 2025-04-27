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Haberler Galeri Galatasaray'da Victor Osimhen kariyer sezonunu yaşıyor! Maça damga vuran hareket...
Giriş Tarihi: 27.04.2025 21:33 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 21:33

Galatasaray'da Victor Osimhen kariyer sezonunu yaşıyor! Maça damga vuran hareket...

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile karşılaştığı maçta fileleri havalandıran Victor Osimhen kariyer sezonunu yaşıyor. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolunda takımını sırtlamaya devam ediyor. Öte yandan 26 yaşındaki golcünün maçtaki hareketi de, karşılaşmaya damga vurdu. İşte detaylar...

Galatasaray’da Victor Osimhen kariyer sezonunu yaşıyor! Maça damga vuran hareket...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’da Victor Osimhen kariyer sezonunu yaşıyor! Maça damga vuran hareket...

Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 29. dakikada Roland Sallai ile devreyi 1-0 önde kapattı.

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Galatasaray’da Victor Osimhen kariyer sezonunu yaşıyor! Maça damga vuran hareket...

İkinci yarıda da baskınını arttıran Cimbom, 56. dakikada Lucas Torreira ile farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray’da Victor Osimhen kariyer sezonunu yaşıyor! Maça damga vuran hareket...

Galatasaray, karşılaşmanın 71. dakikasında Victor Osimhen ile farkı ikiye çıkarırken, 87 ve 90. dakikalarda Alvaro Morata ile skoru 5-1'e getirdi.

Galatasaray’da Victor Osimhen kariyer sezonunu yaşıyor! Maça damga vuran hareket...

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı.