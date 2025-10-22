Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki sıradaki sınavı Bodo/Glimt! İşte mücadelenin muhtemel 11’leri...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. 1 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1 yenilmiş, ardından da sahasında Liverpool'u 1-0 devirmeyi başarmıştı. Norveç ekibi ise 3 eleme turu oynayarak katıldığı Devler Ligi arenasında deplasmanda Slavia Prag ve sahasında da Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. İLK KEZ KARŞI KARŞIYA Temsilcimiz Galatasaray ile Bodo/Glimt tarihlerinde ise ilk kez birbirlerine rakip oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekiplerinden sadece Rosenborg ile karşı karşıya gelen Cimbom, 1998-99'da iki maçı da 3-0 kaybetmişti. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un son oynanan Başakşehir mücadelesinden daha farklı bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor. İŞTE MUHTEMEL 11'LER Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreria, Lemina, Osimhen, Barış Alper, Sane Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh