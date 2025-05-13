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Haberler Galeri Galatasaray'ın gözdesinden dudak uçuklatan talep! Cimbom'u şoka uğratan gelişme...
Giriş Tarihi: 13.05.2025 19:20 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 19:20

Galatasaray'ın gözdesinden dudak uçuklatan talep! Cimbom'u şoka uğratan gelişme...

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bir yandan üst üste 3. Süper Lig şampiyonluğu için gün sayıyor. Sarı-kırmızılılar çifte kupa zaferinin hesaplarını yaparken, yeni sezon için transfer çalışmalarına başlamıştı. Buna göre Cimbom'un transferdeki öncelikli hedeflerinden olan yıldız ismin istediği maaş ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray’ın gözdesinden dudak uçuklatan talep! Cimbom’u şoka uğratan gelişme...

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, üst üste 3. şampiyonluğu için gün sayıyor.

Galatasaray’ın gözdesinden dudak uçuklatan talep! Cimbom’u şoka uğratan gelişme...

ÇİFTE KUPA HEDEFİ

Sarı-kırmızılılar, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u geçerek çifte kupa zaferi yaşamak istiyor.

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Galatasaray’ın gözdesinden dudak uçuklatan talep! Cimbom’u şoka uğratan gelişme...

Öte yandan Cimbom, gelecek sezon adına transfer operasyonuna başlamıştı.

Galatasaray’ın gözdesinden dudak uçuklatan talep! Cimbom’u şoka uğratan gelişme...

Sarı-kırmızılıların transferde öncelikli hedefi olan yıldız isimde yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Galatasaray’ın gözdesinden dudak uçuklatan talep! Cimbom’u şoka uğratan gelişme...

LEROY SANE'DE FLAŞ GELİŞME

Sezon sonunda Bayern Münih'te kontratı bitecek olan ve henüz yeni anlaşma yapmayan Leroy Sane, Galatasaray'ın radarına girmişti.