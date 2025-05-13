Giriş Tarihi: 13.05.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
19:20
Galatasaray'ın gözdesinden dudak uçuklatan talep! Cimbom'u şoka uğratan gelişme...
Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bir yandan üst üste 3. Süper Lig şampiyonluğu için gün sayıyor. Sarı-kırmızılılar çifte kupa zaferinin hesaplarını yaparken, yeni sezon için transfer çalışmalarına başlamıştı. Buna göre Cimbom'un transferdeki öncelikli hedeflerinden olan yıldız ismin istediği maaş ortaya çıktı. İşte detaylar...