Giriş Tarihi: 05.05.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
09:26
Galatasaray'ın şampiyonluk senaryoları belli oldu | İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray evinde Sivasspor'u 4-1'le geçerken, hata yapma lüksü olmayan Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Zirvede puan farkı 8'e yükseldi. Ligde son 4 haftaya girilirken Galatasaray'ın da şampiyonluk senaryoları netleşti. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...