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Haberler Galeri Galatasaray'ın şampiyonluk senaryoları belli oldu | İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...
Giriş Tarihi: 05.05.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 09:26

Galatasaray'ın şampiyonluk senaryoları belli oldu | İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray evinde Sivasspor'u 4-1'le geçerken, hata yapma lüksü olmayan Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Zirvede puan farkı 8'e yükseldi. Ligde son 4 haftaya girilirken Galatasaray'ın da şampiyonluk senaryoları netleşti. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları...

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Galatasaray’ın şampiyonluk senaryoları belli oldu | İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı bugün oynanacak olan Kasımpaşa - Trabzonspor maçıyla sona erecek.

Galatasaray’ın şampiyonluk senaryoları belli oldu | İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Haftanın kritik maçlarında Galatasaray evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Zirve yarışında hata yapma lüksü olmayan Fenerbahçe ise evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

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Galatasaray’ın şampiyonluk senaryoları belli oldu | İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

ZİRVEDE PUAN FARKI 8'E YÜKSELDİ

Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte lider Galatasaray haftayı 8 puan önde tamamladı ve şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

Galatasaray’ın şampiyonluk senaryoları belli oldu | İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

Süper Lig'de kritik bir haftaya gireceğiz. Oluşan sonuçlardan sonra Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri de netleşti. İşte o senaryolar ve kalan maçlar...

Galatasaray’ın şampiyonluk senaryoları belli oldu | İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kalan maçları...

FENERBAHÇE TARAFTARI İSTİYAFA DAVET ETTİ

Fenerbahçe taraftarı yenilen golden sonra yönetimi istifaya davet etti. Bazı oyuncular da yer yer ıslıklanarak protesto edildi.