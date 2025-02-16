Giriş Tarihi: 16.02.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
23:14
GS-FB DERBİSİNE GERİ SAYIM! Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu fikstürüne göre maçın tarihi netleşti. Liderlik koltuğunda yer alan sari kırmızılılar ve Ezeli rakibi ikincilik koltuğunun sahibi kanaryanın mücadelesi için taraftarlar, derbi öncesi takımların kadro durumunu ve sakat oyuncuları merak ediyor İki ezeli rakip, zirve yarışında kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?