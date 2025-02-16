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Haberler Galeri GS-FB DERBİSİNE GERİ SAYIM! Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 23:14 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 23:14

GS-FB DERBİSİNE GERİ SAYIM! Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta! Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu fikstürüne göre maçın tarihi netleşti. Liderlik koltuğunda yer alan sari kırmızılılar ve Ezeli rakibi ikincilik koltuğunun sahibi kanaryanın mücadelesi için taraftarlar, derbi öncesi takımların kadro durumunu ve sakat oyuncuları merak ediyor İki ezeli rakip, zirve yarışında kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GS-FB DERBİSİNE GERİ SAYIM! Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giriyor. Galatasaray 60 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 57 puanla takibini sürdürüyor. Derbi öncesi iki takımda da eksikler dikkat çekerken, mücadeleyi yönetecek hakem merak konusu. Taraftarlar, dev karşılaşmanın sonucu kadar, takımların sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağını da heyecanla bekliyor. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

GS-FB DERBİSİNE GERİ SAYIM! Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu fikstürüne göre derbinin oynanacağı tarih netleşti. Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması, belirlenen takvime göre 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek. Dev mücadele saat 20.00'de başlayacak.

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GS-FB DERBİSİNE GERİ SAYIM! Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanacak.

GS-FB DERBİSİNE GERİ SAYIM! Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY -FENERBAHÇE DERBİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Süper Lig'de devlerin derbisine sahne olacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını biletleri henüz satışa çıkmadı.
GS-FB DERBİSİNE GERİ SAYIM! Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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