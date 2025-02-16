GS-FB DERBİSİNE GERİ SAYIM! Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giriyor. Galatasaray 60 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 57 puanla takibini sürdürüyor. Derbi öncesi iki takımda da eksikler dikkat çekerken, mücadeleyi yönetecek hakem merak konusu. Taraftarlar, dev karşılaşmanın sonucu kadar, takımların sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağını da heyecanla bekliyor. Peki, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?