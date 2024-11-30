Giriş Tarihi: 30.11.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024
22:22
G.SARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi gidiyor! Arjantin basını yeni takımını duyurdu...
GALATASARAY HABERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir performans çizen Galatasaray'da devre arası ve yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, yıldız oyuncunun aldığı kararı ve yeni takımını açıkladı. İşte flaş haberin detayları…