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Haberler Galeri G.SARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi gidiyor! Arjantin basını yeni takımını duyurdu...
Giriş Tarihi: 30.11.2024 22:21 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 22:22

G.SARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi gidiyor! Arjantin basını yeni takımını duyurdu...

GALATASARAY HABERİ: Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir performans çizen Galatasaray'da devre arası ve yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi ile ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, yıldız oyuncunun aldığı kararı ve yeni takımını açıkladı. İşte flaş haberin detayları…

G.SARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi gidiyor! Arjantin basını yeni takımını duyurdu...
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G.SARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi gidiyor! Arjantin basını yeni takımını duyurdu...

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligde pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçına odaklandı.

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G.SARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi gidiyor! Arjantin basını yeni takımını duyurdu...

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi, Tottenham maçının son haftalarında sakatlanarak sevenlerini bir hayli üzmüştü.

G.SARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi gidiyor! Arjantin basını yeni takımını duyurdu...

Sezonu kapatması öngörülen Arjantinli oyuncuyla ilgili Arjantin basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

G.SARAY HABERİ: Ve Mauro Icardi gidiyor! Arjantin basını yeni takımını duyurdu...

Tedavisi ve özel hayatında yaşadıkları sebebiyle ülkesi Arjantin'de bulunan yıldız isim, geleceğine karar verdi.

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