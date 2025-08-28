Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Gürcan Bilgiç'ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya sert sözler! "Savaştan kaçan bir general ile..."
Giriş Tarihi: 28.08.2025 07:06

Gürcan Bilgiç'ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya sert sözler! "Savaştan kaçan bir general ile..."

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yenildi ve elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'ya maç sonu tepkiler geldi. SABAH Spor'un usta yazarları; Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Ahmet Çakar karşılaşmayı yorumladı. Bilgiç, Mourinho için çarpıcı ifadeler kullandı.

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren tek golü, 35'inci dakikada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi macerası sona eren sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

SABAH Spor'un usta kalemleri, Benfica-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

ÖMER ÜRÜNDÜL: MOURINHO'NUN TEK OLUMLU KATKISI YOK

Yeri geldikçe vurguluyorum, bizim vasat takımlar karşısındaki maçlarımızda dahi favori rakiplerdir. F.Bahçe ile Benfica'nın bir incelemesini yapalım… Oturmuş saha düzeninde ve sistemde Benfica uzak ara önde. Fizik olarak da aynı şekilde. Doğal olarak zor bir maç. Ama futbolda çareler tükenmez. Doğru bir takım tertibi yapacaksın, iyi bir taktik plan uygulayacaksın ancak dün geceye baktığımızda F.Bahçe'nin hiçbir şekilde planı yok.

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

Doğal olarak kontrollü ve savunma ağırlıklı oynayacaksın, ne kontratak yapabiliyorsun, rakibi karşılamada da sürekli alan bırakıp pozisyonlar veriyorsun. Duran toplarda F.Bahçe kullanıyor etki yok, Benfica'nın duran topta gol atabilecek sadece 3 oyuncusu var: Pavlidis, Otamendi ve Silva, her duran topta F.Bahçe defansı değil bu üç oyuncu topla buluşup vuruyor. İki rakip arasında her yönden bu kadar büyük fark olursa, rakibin kaçırdıklarını da göz önüne alırsak, tek farklı yenilgi bu şartlarda su götürür.

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

Oyuncuların performanslarına şöyle bir göz atarsak; ilk 45 dakika oynayan Amrabat sıfır, Fred oynarmış gibi yapıyor ama bir şey yok. Szymanski de kazandığı topların yüzde 90'ını kolayca kaybediyor. Semedo sakatlandıktan sonra Mert üçlü defans sisteminde sağ önde başarılı olacak bir oyuncu değil. Brown, Aursnes'in kulvarını kapatmasıyla hiçbir şey yapamadı.

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

Bana göre uzun ayrılıktan sonra Livakovic, görevini yaptı. Son olarak şunu söylüyorum, bu Mourinho'nun Fenerbahçe'ye hiçbir olumlu katkısı yok. Beni kariyer ilgilendirmiyor. Tabii bu eşleşmenin en ilginç yönü, toplamda atılan tek golün Kerem'den gelmesi.

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

GÜRCAN BİLGİÇ: SAVAŞTAN KAÇAN GENERAL OLUR MU!

Bir gün önce "Benfica şöyle iyi, böyle fena" diye konuşan Mourinho'nun ruh halini yansıtan Fenerbahçe vardı sahada. Böyle maçların hikâyesinde "kahramanlar" vardır. Bunu ya takım kendi içinden çıkartır ya da teknik adam kurduğu özel planla. Bu belirsiz kişiyi biz önde ve orta sahadan beklerken, Livakovic'ti aslında Fenerbahçe'yi oyunda tutan. İki özel kurtarışla maçın kopmasını engelledi. Mourinho oyuncularından şikâyet etmesine rağmen, Benfica'nın hocası Lage'in "oyun gücü" gibi bir silahı vardı.

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

Önde baskıyı da doğru yapıyor, geriye de doğru koşuyorlardı. Biri ofsayta, biri faule takılan iki golleri vardı. Livakovic'in mucize kurtarışında yine korner atışı vardı. Adam hazırlanmış, duran top seti yapmış. "Böyle gol atarız" demiş. 'Special' bu bölümde "uzun adama atın" diye anılan, kimsenin tahmin edemeyeceği (!) taktiğe sahip. Kerem Aktürkoğlu attı golü. Birçok arkadaşım "isyan" mesajı attı. Başka takımlara karşı oynayan, başka oyuncular gibi olmasını beklediler Kerem'in. Halbuki gerçek Fenerbahçeli gibi ekmeğini yediği kulübe hakkını verdi. Golüne sevinmeyerek de aidiyetini de gösterdi. Helal olsun.

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

Eğer bu yaşananlardan sonra hâlâ takımın başında Mourinho kalmaya devam ederse, ben Ali Koç olsam, "Lage senin arkadaşın, antrenman setlerini al, drillerini öğren ve bizim takıma uygula" derim. Yoksa, "Git, Setubal'da kendi adını taşıyan caddeden bir ev tut, kazandığın kupaları mahallenin kahvesine gelenlere anlat" diye de eklerdim. Şampiyonlar Ligi'ne katılamamayı değil, savaştan kaçan bir general ile yola devam edilir mi; bunu tartışmalı Fenerbahçeliler.

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

AHMET ÇAKAR: HAKEM ÇOK TEDİRDİNGİ

F.Bahçe camiasına çok üzülüyorum. 30 milyonun suçu yok, suçlular belli. Birkaç hafta önce 2-3 milyon Euro daha az vermek için tuhaf pazarlıklar yaşandı. Ne acıdır dün Kerem'in golüyle Benfica, Şampiyonlar Ligi'ne girdi. İşin tuhafı bu Kerem, yarından sonra Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'ye transfer olursa sarı-lacivertli taraftarlar nasıl karşılayacak?

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

Gelelim maça… F.Bahçe ilk isabetli ortasını 71. dakikada yaptı. Futbol adına ortaya konulan hiçbir artı yok. Takım boyu çok uzun. F.Bahçe rakip sahada top tutamıyor, iki pas yapamıyor, dönen topların ve ikili mücadelelerin çoğunu Benfica kazanıyor. Bakmayın siz skora, Benfica öne geçtikten sonra maçı tutmayı düşündü. Söylenecek o kadar tuhaf şeyler var ki..

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

Böylesine kritik bir maça Livakovic ile başlıyorsun. Tamam, iyiydi Livakovic. O halde 3 maçtır niye İrfan Can ile oynadın? Geçen haftanın en iyisi Çağlar'dı, Semedo sakatlanmasa belki o da oyuna girmeyecekti. Hüsran ki büyük hüsran. Mourinho'nun umurunda değil. Ali Koç ne yapacağını şaşırmış durumda, olan 30 milyon taraftara oluyor. Sloven hakem Vincic, dün gece kötü maç yönetti.

Gürcan Bilgiç’ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya sert sözler! Savaştan kaçan bir general ile...

Gergin, tedirgin, sürekli oyuncularla konuşup izah etmeye çalışıyor. Hakem yönünden F.Bahçe şanslıydı. Tamam, Benfica'nın ilk golü ofsayt ama ikinci golde sadece şeklen bir itme var. Bu seviyelerde bu tür golleri verirler.