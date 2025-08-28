Giriş Tarihi: 28.08.2025 07:06
Gürcan Bilgiç'ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya sert sözler! "Savaştan kaçan bir general ile..."
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yenildi ve elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'ya maç sonu tepkiler geldi. SABAH Spor'un usta yazarları; Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Ahmet Çakar karşılaşmayı yorumladı. Bilgiç, Mourinho için çarpıcı ifadeler kullandı.