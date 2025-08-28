Gürcan Bilgiç'ten Benfica - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya sert sözler! "Savaştan kaçan bir general ile..."

GÜRCAN BİLGİÇ: SAVAŞTAN KAÇAN GENERAL OLUR MU!

Bir gün önce "Benfica şöyle iyi, böyle fena" diye konuşan Mourinho'nun ruh halini yansıtan Fenerbahçe vardı sahada. Böyle maçların hikâyesinde "kahramanlar" vardır. Bunu ya takım kendi içinden çıkartır ya da teknik adam kurduğu özel planla. Bu belirsiz kişiyi biz önde ve orta sahadan beklerken, Livakovic'ti aslında Fenerbahçe'yi oyunda tutan. İki özel kurtarışla maçın kopmasını engelledi. Mourinho oyuncularından şikâyet etmesine rağmen, Benfica'nın hocası Lage'in "oyun gücü" gibi bir silahı vardı.