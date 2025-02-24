Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
12:05
Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcular...Derbi heyecanını iki tarafta da yaşayanlar...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kıtalararası derbi olarak nitelendirilen dev mücadele, 2024-2025 sezonu şampiyonluğu için kritik bir öneme sahip. Buna göre iki takımda kazanmayı isterken, asırlık kulüplerin her ikisinde de forma giymiş futbolcuları listeledik... İşte derbi heyecanını iki tarafta da yaşamış futbolcular...