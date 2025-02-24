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Haberler Galeri Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcular...Derbi heyecanını iki tarafta da yaşayanlar...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 12:05

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de forma giymiş futbolcular...Derbi heyecanını iki tarafta da yaşayanlar...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kıtalararası derbi olarak nitelendirilen dev mücadele, 2024-2025 sezonu şampiyonluğu için kritik bir öneme sahip. Buna göre iki takımda kazanmayı isterken, asırlık kulüplerin her ikisinde de forma giymiş futbolcuları listeledik... İşte derbi heyecanını iki tarafta da yaşamış futbolcular...

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular...Derbi heyecanını iki tarafta da yaşayanlar...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kıtalararası derbi olarak nitelendirilen dev mücadele, 2024-2025 sezonu şampiyonluğu için kritik bir öneme sahip.

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular...Derbi heyecanını iki tarafta da yaşayanlar...

Buna göre iki takımda kazanmayı isterken, asırlık kulüplerin her ikisinde de forma giymiş futbolcuları listeledik.

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Hem Galatasaray hem Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular...Derbi heyecanını iki tarafta da yaşayanlar...

İşte her iki yakada da derbi heyecanını yaşamış futbolcular...

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular...Derbi heyecanını iki tarafta da yaşayanlar...

HAIM REVIVO

2000-2003 Fenerbahçe / 2003 Galatasaray

Hem Galatasaray hem Fenerbahçe’de forma giymiş futbolcular...Derbi heyecanını iki tarafta da yaşayanlar...

SAFFET SANCAKLI

1994-1995 Galatasaray / 1996-1998 Fenerbahçe

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