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Haberler Galeri Jose Mourinho eski öğrencisini istiyor! Fenerbahçe transfer ateşini yaktı | Listede sürpri isimler var...
Giriş Tarihi: 30.04.2025 21:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 21:49

Jose Mourinho eski öğrencisini istiyor! Fenerbahçe transfer ateşini yaktı | Listede sürpri isimler var...

Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, kalan haftalarda tüm maçlarını kazanıp, Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek. Öte yandan yeni sezon için kollarını sıvayan sarı-lacivertliler, kadro planlamasına da başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, eski öğrencisini kadroda görmek istediği öne sürüldü. Ayrıca Fenerbahçe, transfer listesine de yeni isimler ekledi. İşte detaylar...

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Jose Mourinho eski öğrencisini istiyor! Fenerbahçe transfer ateşini yaktı | Listede sürpri isimler var...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk zora sokan Fenerbahçe, kalan haftalar için umudunu koruyor.

Jose Mourinho eski öğrencisini istiyor! Fenerbahçe transfer ateşini yaktı | Listede sürpri isimler var...

Sarı-lacivertliler, oynanacak 5 mücadeleyi de kazanarak Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

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Jose Mourinho eski öğrencisini istiyor! Fenerbahçe transfer ateşini yaktı | Listede sürpri isimler var...

YENİ SEZON İÇİN ÇALIŞMALAR DA BAŞLADI

Şampiyonluğun gelmemesi halinde, Kanarya yeni sezon için kadro çalışmasında vites arttıracak.

Jose Mourinho eski öğrencisini istiyor! Fenerbahçe transfer ateşini yaktı | Listede sürpri isimler var...

Teknik direktör Jose Mourinho ile devam kararı alan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının isteği doğrultusunda transfer adımlarını atacak.

Jose Mourinho eski öğrencisini istiyor! Fenerbahçe transfer ateşini yaktı | Listede sürpri isimler var...

MOURINHO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

İtalyan basınında geçen haberlere göre, Fenerbahçe'nin Roma forması giyen İtalyan orta saha Lorenzo Pellegrini ile ilgilendiği öne sürüldü.