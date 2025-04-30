Giriş Tarihi: 30.04.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
21:49
Jose Mourinho eski öğrencisini istiyor! Fenerbahçe transfer ateşini yaktı | Listede sürpri isimler var...
Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, kalan haftalarda tüm maçlarını kazanıp, Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek. Öte yandan yeni sezon için kollarını sıvayan sarı-lacivertliler, kadro planlamasına da başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, eski öğrencisini kadroda görmek istediği öne sürüldü. Ayrıca Fenerbahçe, transfer listesine de yeni isimler ekledi. İşte detaylar...