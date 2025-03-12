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Haberler Galeri Jose Mourinho'dan Rangers maçı Maximin'e olay gönderme! Osayi Samuel basın toplantısında açıkladı...
Giriş Tarihi: 12.03.2025 23:08 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 23:10

Jose Mourinho'dan Rangers maçı Maximin'e olay gönderme! Osayi Samuel basın toplantısında açıkladı...

UEFA Avrupa Ligi'nden temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1 mağlup olduğu rövanş maçında yarın Rangers ile karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında rakipleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullanırken, bugün paylaşım Saint-Maximin'e de göndermede bulundu. Diğer yandan basın toplantısına katılan Osayi Samuel, geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Jose Mourinho’dan Rangers maçı Maximin’e olay gönderme! Osayi Samuel basın toplantısında açıkladı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın saat 23.00'de İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe'de rakibini farklı mağlup etmek ve zoru başarmak istiyor.

Jose Mourinho’dan Rangers maçı Maximin’e olay gönderme! Osayi Samuel basın toplantısında açıkladı...

Karşılaşma öncesinde teknik direktör Jose Mourinho ile futbolculardan Bright Osayi-Samuel düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Jose Mourinho’dan Rangers maçı Maximin’e olay gönderme! Osayi Samuel basın toplantısında açıkladı...

İlk maçı kaybettikleri için dezavantajlı olduklarını fakat bir 90 dakika daha olduğuna vurgu yapan Mourinho, "Herkesin kendine göre çıkardığı birtakım sonuçlar vardı. Bu sonucun vermiş olduğu sebep genelde bizim hatalarımız olduğu söylendi ancak bu seviyede yapacağınız hatalar maçlara ya da tur kaybetmeye mal olur. Ancak açık olan şey hala açık. Şu an dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Bizim öz güvenimize zarar verecek herhangi bir şey üzerine düşünmek istemiyorum. Sadece önümüzde bir 90 dakika daha olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Jose Mourinho’dan Rangers maçı Maximin’e olay gönderme! Osayi Samuel basın toplantısında açıkladı...

'BÖYLE TAKIMLARA KARŞI HATA YAPAMAZSINIZ'

İlk maçta yapılan hataları tekrarlamamak gerektiğini ifade eden Portekizli teknik adam, "Bu süreçte sadece Rangers'a karşı kötü sonuç aldık. Takımımız şu anda 18 maçtır iyi sonuçlar alan bir takım. Geçen haftaki maçta Rangers'a karşı oynayan takım biz değiliz aslında. Şu anda sadece bu maçı düşünüyoruz, başka bir şey düşünmüyoruz. Pazar günü de çok zor bir maça çıkacağız İstanbul'da. Ligde şampiyon olmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız ancak yarınki maçta hatalarımızı tekrarlamamalıyız. Bu tarz hatalar, Rangers gibi takıma karşı yaptığınız hatalar, hata yapmanızı bekleyen böyle bir takıma karşı yapacağınız hatalar olmamalı. Böyle takımlara karşı hata yapamazsınız" dedi.

Jose Mourinho’dan Rangers maçı Maximin’e olay gönderme! Osayi Samuel basın toplantısında açıkladı...

'BİZ FUTBOL İÇİN HAZIRIZ'

Rangers'ın ilk maça benzer bir oyunla sahada olacaklarını dile getiren Mourinho, "Taraftarlar, savunmaya dayalı bir performansı kabul etmeyecektir. Biz futbol için hazırız. Rangers'ın aynı şekilde oynamasını bekliyoruz. Tabii bizim hata yapmamızı bekleyecekler ve kontrataklara çıkacaklar. Ya da Ferguson farklı bir şekilde mi oynamaya karar verir öncesinde ilk golü mü atarlar ve çok güçlü mü oynarlar. Onlar savunma da yapsa hücum da yapsa biz iki durumda da çalışma fırsatımızın olduğu bir süreç yaşadık."