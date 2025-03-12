Jose Mourinho’dan Rangers maçı Maximin’e olay gönderme! Osayi Samuel basın toplantısında açıkladı...

İlk maçı kaybettikleri için dezavantajlı olduklarını fakat bir 90 dakika daha olduğuna vurgu yapan Mourinho, "Herkesin kendine göre çıkardığı birtakım sonuçlar vardı. Bu sonucun vermiş olduğu sebep genelde bizim hatalarımız olduğu söylendi ancak bu seviyede yapacağınız hatalar maçlara ya da tur kaybetmeye mal olur. Ancak açık olan şey hala açık. Şu an dezavantajlıyız, ilk maçı kaybettik. Bizim öz güvenimize zarar verecek herhangi bir şey üzerine düşünmek istemiyorum. Sadece önümüzde bir 90 dakika daha olduğunu biliyorum" diye konuştu.