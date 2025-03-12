Giriş Tarihi: 12.03.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
23:10
Jose Mourinho'dan Rangers maçı Maximin'e olay gönderme! Osayi Samuel basın toplantısında açıkladı...
UEFA Avrupa Ligi'nden temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1 mağlup olduğu rövanş maçında yarın Rangers ile karşılaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında rakipleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullanırken, bugün paylaşım Saint-Maximin'e de göndermede bulundu. Diğer yandan basın toplantısına katılan Osayi Samuel, geleceği hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.