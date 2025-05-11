Kerem Aktürkoğlu, Benfica’ya hayat verdi! Portekiz Ligi’nde şampiyonluk yarışı alev aldı...

Giriş Tarihi: 11.05.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
09:08
Portekiz Ligi'nin 33. haftasında aynı puanlara sahip Benfica ile Sporting 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü derbiye ilk 11'de başladı. Sporting'in golünü Trincao kaydederken, Benfica'nın golünü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Müsabakanın berabere bitmesiyle şampiyonluk, son haftaya kaldı. 34. haftada Benfica, Braga deplasmanına giderken; Sporting ise Vıtioria Guimaraes'i konuk edecek. İşte haberin detayları...