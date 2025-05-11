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Haberler Galeri Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya hayat verdi! Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı alev aldı...
Giriş Tarihi: 11.05.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 09:08

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya hayat verdi! Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı alev aldı...

Portekiz Ligi'nin 33. haftasında aynı puanlara sahip Benfica ile Sporting 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü derbiye ilk 11'de başladı. Sporting'in golünü Trincao kaydederken, Benfica'nın golünü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Müsabakanın berabere bitmesiyle şampiyonluk, son haftaya kaldı. 34. haftada Benfica, Braga deplasmanına giderken; Sporting ise Vıtioria Guimaraes'i konuk edecek. İşte haberin detayları...

Kerem Aktürkoğlu, Benfica’ya hayat verdi! Portekiz Ligi’nde şampiyonluk yarışı alev aldı...

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 33. haftasında Sporting Lizbon'u konuk etti.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica’ya hayat verdi! Portekiz Ligi’nde şampiyonluk yarışı alev aldı...

Luz Stadı'nda oynanan ve TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Joao Pedro Pinheiro yönetti.

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Kerem Aktürkoğlu, Benfica’ya hayat verdi! Portekiz Ligi’nde şampiyonluk yarışı alev aldı...

Ligde bitime iki maç kala aynı puan ve averajla ilk iki sırada yer alan iki takımın karşılaşması adeta şampiyonluk maçı niteliğinde bir maça çıktı.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica’ya hayat verdi! Portekiz Ligi’nde şampiyonluk yarışı alev aldı...

Benfica, "Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Di Maria, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis" kadrosuyla sahaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica’ya hayat verdi! Portekiz Ligi’nde şampiyonluk yarışı alev aldı...

Sporting ise, "Silva, Quaresma, Diomande, Inacio, Catamo, Hjulmand, Debast, Araujo, Trincao, Gyökeres, Goncalves" 11'iyle sahada yer aldı.