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Haberler Galeri Messi'nin yakın koruması De Paul'a skandal hareket! Arjantin-Uruguay maçında ortalık karıştı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 15:28

Messi'nin yakın koruması De Paul'a skandal hareket! Arjantin-Uruguay maçında ortalık karıştı

Son dakika haberi: Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Lionel Messi'nin Arjantin'i evinde Uruguay'a yenildi. Maçta yaşanan bir pozisyonda futbolcular birbirlerine girerken, Uruguaylı Manuel Ugarte'nin Messi'nin saha içerisindeki yakın koruması Rodrigo De Paul'a yaptığı hareket şok etkisi yarattı. Arjantinli yıldız maç sonrası yaşanan kavgayla ilgili de konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Messi’nin yakın koruması De Paul’a skandal hareket! Arjantin-Uruguay maçında ortalık karıştı

Son dakika haberi: Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Lionel Messi'nin Arjantin'i evinde Uruguay'a yenildi. Maçta yaşanan bir pozisyonda futbolcular birbirlerine girerken, Uruguaylı Manuel Ugarte'nin Messi'nin saha içerisindeki yakın koruması Rodrigo De Paul'a yaptığı hareket şok etkisi yarattı. Arjantinli yıldız maç sonrası yaşanan kavgayla ilgili de konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Messi’nin yakın koruması De Paul’a skandal hareket! Arjantin-Uruguay maçında ortalık karıştı

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde mücadele eden Arjantin ile Uruguay, 5. haftada karşı karşıya geldi.

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Messi’nin yakın koruması De Paul’a skandal hareket! Arjantin-Uruguay maçında ortalık karıştı

Arjantin'in ev sahipliğinde oynanan maçta Uruguay, rakibi karşısında 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Messi’nin yakın koruması De Paul’a skandal hareket! Arjantin-Uruguay maçında ortalık karıştı

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Karşılaşmanın 19. dakikasında ortalık bir anda karıştı ve futbolcular birbirine girdi.

Messi’nin yakın koruması De Paul’a skandal hareket! Arjantin-Uruguay maçında ortalık karıştı

Müsabaka 0-0'lık beraberlikle ilerlerken Uruguay ceza sahasına atak yapan Julian Alvarez, Matias Olivera'nın dirsekli müdahalesiyle yerde kaldı.

SON DAKİKA