Messi’nin yakın koruması De Paul’a skandal hareket! Arjantin-Uruguay maçında ortalık karıştı

Son dakika haberi: Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Lionel Messi'nin Arjantin'i evinde Uruguay'a yenildi. Maçta yaşanan bir pozisyonda futbolcular birbirlerine girerken, Uruguaylı Manuel Ugarte'nin Messi'nin saha içerisindeki yakın koruması Rodrigo De Paul'a yaptığı hareket şok etkisi yarattı. Arjantinli yıldız maç sonrası yaşanan kavgayla ilgili de konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...