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Haberler Galeri Galatasarayli Metehan Baltacı SABAH Spor'a konuştu! "Arda hocanın konuşmaları bizi çok etkiledi"
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:01

Galatasarayli Metehan Baltacı SABAH Spor'a konuştu! "Arda hocanın konuşmaları bizi çok etkiledi"

Eyüpspor ile şampiyonluk yaşayan Galatasaray'ın yetenekli stoperi Metehan Baltacı, SABAH Spor'un 'Futbol Kulübü' programına konuk oldu. Sahadaki yeteneklerini sergileyen Metehan, çok özel açıklamalarda bulundu Arda Turan'ın soyunma odasındaki motivasyon konuşmalarıyla ilgili detayları anlatan yetenekli oyuncu, Galatasaray, kariyer hedefi ve Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Arda Güler ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

ÖMER FARUK ÖZCAN
Galatasarayli Metehan Baltacı SABAH Spor’a konuştu! Arda hocanın konuşmaları bizi çok etkiledi

Eyüpspor ile şampiyonluk yaşayan Galatasaray'ın yetenekli stoperi Metehan Baltacı, SABAH Spor'un 'Futbol Kulübü' programına konuk oldu. Sahadaki yeteneklerini sergileyen Metehan, çok özel açıklamalarda bulundu Arda Turan'ın soyunma odasındaki motivasyon konuşmalarıyla ilgili detayları anlatan yetenekli oyuncu, Galatasaray, kariyer hedefi ve Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Arda Güler ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasarayli Metehan Baltacı SABAH Spor’a konuştu! Arda hocanın konuşmaları bizi çok etkiledi

NASIL BİR SEZON GEÇİRDİ?

Çok güzel bir sezon geçirdim. Hem bireysel anlamda hem de takım anlamında. Teknik ekibinden, çalışanına herkese emekleri için çok teşekkür ediyorum.

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Galatasarayli Metehan Baltacı SABAH Spor’a konuştu! Arda hocanın konuşmaları bizi çok etkiledi

Gerçekten bütün sezon hep birlikte çalıştık ve emeğimizin karşılığını da aldık. Çoğu maçta zaten üstün oynadık, ligin sonunda da hakkettiğimiz şampiyonluğu kazandık.

Galatasarayli Metehan Baltacı SABAH Spor’a konuştu! Arda hocanın konuşmaları bizi çok etkiledi

ARDA TURAN SÖZLERİ

Arda hocayla aramdaki bağ çok farklı. Hem saha içi olsun hem de saha dışı olsun bana çok katkısı oldu. Zaten geldiğim nokta da ortada. Onun değeri, önemi bende çok farklı. Bana güvendi, destek oldu her koşulda.

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Galatasarayli Metehan Baltacı SABAH Spor’a konuştu! Arda hocanın konuşmaları bizi çok etkiledi

Yarın birlikte çalışır mıyız, çalışmaz mıyız bilmiyorum ama günün sonunda onu her zaman arayacağımı biliyorum. Benim için sadece bir hoca değil, bir abi, bir baba belki de... O yüzden ona da sizin nezrinizde teşekkür etmek istiyorum tekrardan.

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