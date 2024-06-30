Galatasarayli Metehan Baltacı SABAH Spor'a konuştu! "Arda hocanın konuşmaları bizi çok etkiledi"

ARDA TURAN SÖZLERİ

Arda hocayla aramdaki bağ çok farklı. Hem saha içi olsun hem de saha dışı olsun bana çok katkısı oldu. Zaten geldiğim nokta da ortada. Onun değeri, önemi bende çok farklı. Bana güvendi, destek oldu her koşulda.