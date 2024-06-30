Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
11:01
Galatasarayli Metehan Baltacı SABAH Spor'a konuştu! "Arda hocanın konuşmaları bizi çok etkiledi"
Eyüpspor ile şampiyonluk yaşayan Galatasaray'ın yetenekli stoperi Metehan Baltacı, SABAH Spor'un 'Futbol Kulübü' programına konuk oldu. Sahadaki yeteneklerini sergileyen Metehan, çok özel açıklamalarda bulundu Arda Turan'ın soyunma odasındaki motivasyon konuşmalarıyla ilgili detayları anlatan yetenekli oyuncu, Galatasaray, kariyer hedefi ve Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Arda Güler ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.