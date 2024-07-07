Giriş Tarihi: 07.07.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
23:55
Michy Batshuayi, Fenerbahçelileri çılgına çevirecek! Transferinin ardından kızdıran açıklamalar...
Son dakika haberleri... Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon oldukça iyi bir sezon geçiren Michy Batshuayi, sözleşmesinin bitimiyle birlikte sürpriz bir kararla Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile anlaşamayan Belçikalı golcüyü 3 yıllığına kadrosuna katarken Batshuayi'nin açıklamaları da Fenerbahçeli taraftarları bir hayli kızdırdı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesaplarına yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...