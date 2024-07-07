Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Michy Batshuayi, Fenerbahçelileri çılgına çevirecek! Transferinin ardından kızdıran açıklamalar...
Giriş Tarihi: 07.07.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 23:55

Michy Batshuayi, Fenerbahçelileri çılgına çevirecek! Transferinin ardından kızdıran açıklamalar...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon oldukça iyi bir sezon geçiren Michy Batshuayi, sözleşmesinin bitimiyle birlikte sürpriz bir kararla Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile anlaşamayan Belçikalı golcüyü 3 yıllığına kadrosuna katarken Batshuayi'nin açıklamaları da Fenerbahçeli taraftarları bir hayli kızdırdı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesaplarına yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Michy Batshuayi, Fenerbahçelileri çılgına çevirecek! Transferinin ardından kızdıran açıklamalar...

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi, yaptığı dikkat çeken açıklamalarla Fenerbahçe taraftarlarını kızdırmaya devam ediyor.

Michy Batshuayi, Fenerbahçelileri çılgına çevirecek! Transferinin ardından kızdıran açıklamalar...

Belçikalı futbolcu, Fenerbahçe'de geçirdiği olağanüstü sezonun ardından sarı-kırmızılı formayı giymiş ve 3 yıllık imzayı atmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Michy Batshuayi, Fenerbahçelileri çılgına çevirecek! Transferinin ardından kızdıran açıklamalar...

İşte Batshuayi'nin Galatasaray YouTube hesabına yaptığı açıklamalar...

Michy Batshuayi, Fenerbahçelileri çılgına çevirecek! Transferinin ardından kızdıran açıklamalar...

"Galatasaray Adası'na ilk defa geliyorum. Çok dinlendirici ve klas bir yer. İstanbul'un ne kadar gurur verici bir yer olduğunu gösteriyor."

Michy Batshuayi, Fenerbahçelileri çılgına çevirecek! Transferinin ardından kızdıran açıklamalar...

''BU FORMAYI GİYMEKTEN GURUR DUYUYORUM''

"Çok şükür Galatasaray'a transferim çok çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Burada olmaktan çok mutluyum, büyük bir tarihin içerisine geldim. Galatasaray beni birkaç senedir istiyordu. Allah bunun gerçekleşmesine izin verdi. Bu formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum. Taraftarların avazları çıktığı kadar bağırmalarını duymak için sabırsızlanıyorum.''

SON DAKİKA