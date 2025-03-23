MİLLİ ARA TAKVİMİ 2025: Süper Lig’de milli maç arası ne zaman bitecek, maçlar hangi tarihte başlayacak?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele nedeniyle Süper Lig maçlarına milli takım arası düzenlemesi yapılacak. 2025 yılı için belirlenen milli maç arası tarihleri, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaların öncesinde, Süper Lig takımlarının da planlamalarına etki edecek. Peki, Süper Lig'de milli maç arası ne zaman bitecek, maçlar hangi tarihte başlayacak? İşte, detaylar...