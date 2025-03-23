Giriş Tarihi: 23.03.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
19:04
MİLLİ ARA TAKVİMİ 2025: Süper Lig'de milli maç arası ne zaman bitecek, maçlar hangi tarihte başlayacak?
A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı play-off karşılaşması öncesinde milli ara dönemi merak konusu oldu. Trendyol Süper Lig'in 28. haftası Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadeleyle sona erdi. Türkiye ile Macaristan arasındaki maç ise büyük bir heyecanla beklenirken, futbolseverlerin gündeminde milli ara tarihleri yer alıyor. Peki, Süper Lig'de milli maç arası ne zaman bitecek, maçlar hangi tarihte başlayacak?