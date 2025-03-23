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Giriş Tarihi: 23.03.2025 19:04 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 19:04

MİLLİ ARA TAKVİMİ 2025: Süper Lig'de milli maç arası ne zaman bitecek, maçlar hangi tarihte başlayacak?

A Milli Futbol Takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı play-off karşılaşması öncesinde milli ara dönemi merak konusu oldu. Trendyol Süper Lig'in 28. haftası Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadeleyle sona erdi. Türkiye ile Macaristan arasındaki maç ise büyük bir heyecanla beklenirken, futbolseverlerin gündeminde milli ara tarihleri yer alıyor. Peki, Süper Lig'de milli maç arası ne zaman bitecek, maçlar hangi tarihte başlayacak?

MİLLİ ARA TAKVİMİ 2025: Süper Lig’de milli maç arası ne zaman bitecek, maçlar hangi tarihte başlayacak?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Bu önemli mücadele nedeniyle Süper Lig maçlarına milli takım arası düzenlemesi yapılacak. 2025 yılı için belirlenen milli maç arası tarihleri, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaların öncesinde, Süper Lig takımlarının da planlamalarına etki edecek. Peki, Süper Lig'de milli maç arası ne zaman bitecek, maçlar hangi tarihte başlayacak? İşte, detaylar...

MİLLİ ARA TAKVİMİ 2025: Süper Lig’de milli maç arası ne zaman bitecek, maçlar hangi tarihte başlayacak?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
A Milli Takım, 20 Mart'ta Macaristan ile grup aşamasındaki son karşılaşmasını oynayacak. Ardından, 23 Mart'ta iki takım rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Milli ara 16 Mart'ta 28. hafta son maçlarının ardından başlayacak. Milli maç arası ise 30 Mart'ta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

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MİLLİ ARA TAKVİMİ 2025: Süper Lig’de milli maç arası ne zaman bitecek, maçlar hangi tarihte başlayacak?

SÜPER LİG MAÇLARI EN ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'in 29. haftası, 28 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan Antalyaspor-Alanyaspor ve Kayserispor-Hatayspor maçlarıyla başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşmalar, ligin ikinci yarısındaki yeni mücadelelere de zemin hazırlayacak.

MİLLİ ARA TAKVİMİ 2025: Süper Lig’de milli maç arası ne zaman bitecek, maçlar hangi tarihte başlayacak?

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final maçları 23 Mart'ta gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları ise 4-5 Haziran tarihlerinde yapılacak. Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 8 Haziran'da oynanacak.

MİLLİ ARA TAKVİMİ 2025: Süper Lig’de milli maç arası ne zaman bitecek, maçlar hangi tarihte başlayacak?