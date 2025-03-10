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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım play-off yolunda!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:40

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım play-off yolunda!

A Milli Takım, play-off karşılaşmasında Macaristan'ı ağırlayacak. İstanbul'da gerçekleşecek maçın biletleri için araştırmalar hız kazanırken kırmızı beyazlılar ligde kalmak için galibiyet bekliyor. Milli maç programı 2025 yılı için takip ediliyor. Süper Lig'de verilecek milli arayla birlikte gözler Türkiye'nin maçına çevrilecek. Peki; UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım play-off yolunda!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu 2 aşamalı gerçekleşecek. Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek karşılaşma için nefesler tutuldu. Mart ayında oynanacak maçın ardından Puskás Arena'daki rövanş beklenecek. A Milli Takım avantajlı konuma geçmek istiyor. İşte, Türkiye - Macaristan maçı tarihi ve saati hakkında merak edilenler...

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım play-off yolunda!

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off karşılaşması Türkiye - Macaristan maçı 20 Mart Perşembe günü gerçekleşecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma 20.00'de başlayacak.

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MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım play-off yolunda!

MİLLİ MAÇ PROGRAMI 2025

Play-off turu 2 adımlı gerçekleşecek. A Milli Takım ilk maçını evinde oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'da gerçekleşecek.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım play-off yolunda!

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi mücadelesinin yayımlanacağı kanal henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz karşılaşmalara bakıldığında maçın TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım play-off yolunda!

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de milli ara 16-30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

16 Mart günü 28. haftanın son maçlarının oynanması ardından başlayacak ara 30 Mart günü sona erecek.