Giriş Tarihi: 10.03.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
10:40
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım play-off yolunda!
A Milli Takım, play-off karşılaşmasında Macaristan'ı ağırlayacak. İstanbul'da gerçekleşecek maçın biletleri için araştırmalar hız kazanırken kırmızı beyazlılar ligde kalmak için galibiyet bekliyor. Milli maç programı 2025 yılı için takip ediliyor. Süper Lig'de verilecek milli arayla birlikte gözler Türkiye'nin maçına çevrilecek. Peki; UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?