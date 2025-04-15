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Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:21

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ABD - Türkiye maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımımız FIFA 2026 Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek. Kırmızı beyazlı ekip hazırlık maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanla bu karşılaşmanın ayrıntılarına odaklandı. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Milli Takım maç takvimi!

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde iki karşılaşmaya çıkacağını duyurdu.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ilk maç ABD, ikinci maç ise Meksika ile oynanacak. Peki, Milli maçlar ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Milli takım maç takvimi!

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ABD İLE KARŞILAŞACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, bu müsabakaların ilkinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

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MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD - Türkiye maçı, 7 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak.

Mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE'NİN DİĞER RAKİBİ KİM?

A Milli Takım, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

Rakibimiz ABD de aynı gün özel maçta EURO 2024'ün çeyrek finalist takımlarından İsviçre karşısına çıkacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?