MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde iki karşılaşmaya çıkacağını duyurdu.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ilk maç ABD, ikinci maç ise Meksika ile oynanacak. Peki, Milli maçlar ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Milli takım maç takvimi!