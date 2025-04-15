Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
14:21
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD - Türkiye maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımımız FIFA 2026 Dünya Kupası elemelerinde mücadele edecek. Kırmızı beyazlı ekip hazırlık maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanla bu karşılaşmanın ayrıntılarına odaklandı. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Milli Takım maç takvimi!