MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün? İşte, UEFA uluslar ligi fikstürü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Macaristan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, Türkiye - Macaristan maçının tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, milli maç ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte, UEFA Uluslar Ligi fikstürü ve detaylar…