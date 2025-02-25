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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün? İşte, UEFA uluslar ligi fikstürü
Giriş Tarihi: 25.02.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 16:00

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün? İşte, UEFA uluslar ligi fikstürü

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda, Türkiye Macaristan karşılaşması yaşanacak. A Milli Takımımız, Uluslar Ligi Grup mücadelesinde son maç mağlup olmuş ve grupları ikinci tamamlayarak Play Off aşamasına kalmıştı. Şimdi ise kırmızı beyazlı temsilcimiz bu karşılaşmadan galip ayrılarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor. Peki, Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA uluslar ligi fikstürü...

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün? İşte, UEFA uluslar ligi fikstürü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Macaristan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, Türkiye - Macaristan maçının tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, milli maç ne zaman, hangi gün oynanacak? İşte, UEFA Uluslar Ligi fikstürü ve detaylar…

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün? İşte, UEFA uluslar ligi fikstürü

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

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MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün? İşte, UEFA uluslar ligi fikstürü

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00'de Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün? İşte, UEFA uluslar ligi fikstürü

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün? İşte, UEFA uluslar ligi fikstürü

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

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