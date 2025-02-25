Giriş Tarihi: 25.02.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
16:00
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, hangi gün? İşte, UEFA uluslar ligi fikstürü
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda, Türkiye Macaristan karşılaşması yaşanacak. A Milli Takımımız, Uluslar Ligi Grup mücadelesinde son maç mağlup olmuş ve grupları ikinci tamamlayarak Play Off aşamasına kalmıştı. Şimdi ise kırmızı beyazlı temsilcimiz bu karşılaşmadan galip ayrılarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor. Peki, Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA uluslar ligi fikstürü...