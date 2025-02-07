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Giriş Tarihi: 07.02.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:57

MİLLİ MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta gösterdiği etkili performansla dikkat çeken A Milli Futbol Takımımız, A Ligi'ne yükselme mücadelesi kapsamında Macaristan ile karşılaşacak. Bu kritik maç için tarih ve saatler futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İki ayaktan oluşacak bu zorlu karşılaşmanın ilk maçı İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacakken, rövanş ise Macaristan'da gerçekleşecek. Milli takım, ev sahibi avantajıyla taraftar desteğini de arkasına alarak iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta?

MİLLİ MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off'ları için geri sayımı başlattı. A Ligi'ne yükselme hedefiyle sahaya çıkacak olan milliler, Macaristan'la karşılaşacak. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran ay yıldızlılar, rakibini yenerek bir üst tura çıkmayı planlıyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta?

MİLLİ MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

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MİLLİ MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

A LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

MİLLİ MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

MİLLİ MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

PLAY-OFF ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK!
Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Macaristan'ın eşleşmede tur atlayan taraf olması halinde A Ligi'nde yolunda Uluslar Ligi'ne devam edecek. A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması durumunda Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan B Ligi'nde mücadelesini sürdürecek.

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