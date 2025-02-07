Giriş Tarihi: 07.02.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
13:57
MİLLİ MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU! Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta gösterdiği etkili performansla dikkat çeken A Milli Futbol Takımımız, A Ligi'ne yükselme mücadelesi kapsamında Macaristan ile karşılaşacak. Bu kritik maç için tarih ve saatler futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İki ayaktan oluşacak bu zorlu karşılaşmanın ilk maçı İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacakken, rövanş ise Macaristan'da gerçekleşecek. Milli takım, ev sahibi avantajıyla taraftar desteğini de arkasına alarak iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Peki, Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta?