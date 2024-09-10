MİLLİ MAÇ TARİHLERİ: UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maçları ne zaman, rakipler kim? A Milli Erkek Takım Milli maç takvimi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grupta mücadele eden A Milli Futbol Takımı Galler deplansmanındaki 0-0 beraberliğin ardından çıktığı ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti ve 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıktı. Uluslar Ligi'nde toplamda 6 maç oynayacak ay yıldızlıların mücadelesi Ekim ayında kaldığı yerden devam edecek. Peki, Türkiye milli maçları ne zaman, hangi takımlarla mücadele edecek? İşte A Milli Futbol takımı milli maç takvimi ve rakipleri...