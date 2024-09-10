MİLLİ MAÇ TARİHLERİ: UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maçları ne zaman, rakipler kim? A Milli Erkek Takım Milli maç takvimi

Giriş Tarihi: 10.09.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
20:16
UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden A Milli Takım ilk maçına Galler karşısında çıkmıştı. Son olarak İzmir'de İzlanda karşısına çıkan milliler şimdi ise Karadağ'ı konuk edecek. Toplamda 6 maç oynayacak ay yıldızlıların mücadelesi milyonları ekran başına kilitliyor. Spor severler milli maç tarihleri için araştırmalara başladı. Peki, UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak? İşte A Milli Takım maç programı...