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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ TARİHLERİ: UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maçları ne zaman, rakipler kim? A Milli Erkek Takım Milli maç takvimi
Giriş Tarihi: 10.09.2024 20:16 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 20:16

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ: UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maçları ne zaman, rakipler kim? A Milli Erkek Takım Milli maç takvimi

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden A Milli Takım ilk maçına Galler karşısında çıkmıştı. Son olarak İzmir'de İzlanda karşısına çıkan milliler şimdi ise Karadağ'ı konuk edecek. Toplamda 6 maç oynayacak ay yıldızlıların mücadelesi milyonları ekran başına kilitliyor. Spor severler milli maç tarihleri için araştırmalara başladı. Peki, UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak? İşte A Milli Takım maç programı...

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ: UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maçları ne zaman, rakipler kim? A Milli Erkek Takım Milli maç takvimi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grupta mücadele eden A Milli Futbol Takımı Galler deplansmanındaki 0-0 beraberliğin ardından çıktığı ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti ve 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıktı. Uluslar Ligi'nde toplamda 6 maç oynayacak ay yıldızlıların mücadelesi Ekim ayında kaldığı yerden devam edecek. Peki, Türkiye milli maçları ne zaman, hangi takımlarla mücadele edecek? İşte A Milli Futbol takımı milli maç takvimi ve rakipleri...

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ: UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maçları ne zaman, rakipler kim? A Milli Erkek Takım Milli maç takvimi

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

A Milli Futbol Takımı'nın 4'üncü Grup'taki karşılaşmaları ve maçların saatleri şöyle:

6 Eylül 2024 / 21.45: Galler - Türkiye

9 Eylül 2024 / 21.45: Türkiye - İzlanda

11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ

14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

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MİLLİ MAÇ TARİHLERİ: UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maçları ne zaman, rakipler kim? A Milli Erkek Takım Milli maç takvimi

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, ilk maçında Galler deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken ikinci mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Güncel puan sıralaması şu şekilde;

1-TÜRKİYE 4 PUAN

2- GALLER 4 PUAN

3- İZLANDA 3 PUAN

4- KARADAĞ 0 PUAN

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ: UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maçları ne zaman, rakipler kim? A Milli Erkek Takım Milli maç takvimi

MİLLİLER BİRİNCİLİK HEDEFLİYOR

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4.Grupta birinci olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ: UEFA Uluslar B Ligi Türkiye maçları ne zaman, rakipler kim? A Milli Erkek Takım Milli maç takvimi
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