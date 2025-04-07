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Giriş Tarihi: 07.04.2025 08:23 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 08:23

MİLLİ MAÇLAR YAKLAŞIYOR! Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç programı!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında önemli bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, Meksika ile tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki zorlu rakip ABD'de mücadele edecek. Futbolseverler A Milli Futbol Takımı 2025 maçları için araştırmalarına hızlandırdı. Peki, Meksika Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte, A Milli Futbol Takımı milli maç takvimi.

MİLLİ MAÇLAR YAKLAŞIYOR! Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç programı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımımızın ABD'de iki önemli hazırlık maçı yapacağını duyurdu. İlk karşılaşma, ABD ve Türkiye milli takımları arasında gerçekleşecek. Ardından, ikinci özel maç ise Türkiye ile Meksika arasında oynanacak. Peki, Türkiye-Meksika maçı ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, 2025 A Milli Takım milli maç takvimi ve detaylar…

MİLLİ MAÇLAR YAKLAŞIYOR! Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç programı!

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MEKSİKA İLE KARŞILAŞACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın haziran ayında Meksika ile ABD'de karşı karşıya geleceğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak.

Milli takım, bu maçların ikincisini turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak.

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MİLLİ MAÇLAR YAKLAŞIYOR! Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç programı!

MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak.

Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

MİLLİ MAÇLAR YAKLAŞIYOR! Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç programı!

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

MİLLİ MAÇLAR YAKLAŞIYOR! Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç programı!

Dünya Kupası eleme grupları:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna