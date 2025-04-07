MİLLİ MAÇLAR YAKLAŞIYOR! Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç programı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımımızın ABD'de iki önemli hazırlık maçı yapacağını duyurdu. İlk karşılaşma, ABD ve Türkiye milli takımları arasında gerçekleşecek. Ardından, ikinci özel maç ise Türkiye ile Meksika arasında oynanacak. Peki, Türkiye-Meksika maçı ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, 2025 A Milli Takım milli maç takvimi ve detaylar…