Giriş Tarihi: 07.04.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
08:23
MİLLİ MAÇLAR YAKLAŞIYOR! Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç programı!
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında önemli bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, Meksika ile tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki zorlu rakip ABD'de mücadele edecek. Futbolseverler A Milli Futbol Takımı 2025 maçları için araştırmalarına hızlandırdı. Peki, Meksika Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte, A Milli Futbol Takımı milli maç takvimi.