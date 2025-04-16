Fernando Muslera’nın şifresi 25! Galatasaray kariyerinde dikkat çeken detay...

Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
07:08
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Galatasaray'a imza attığında 25 yaşında olan Muslera, Türkiye kariyerine 25 numaralı formayla başlamıştı. 25. şampiyonlukla sarı-kırmızılı takımdaki kariyerini bitirmek isteyen Muslera için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Cimbom, tecrübeli kalecinin yerine gelecek isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...