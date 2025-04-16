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Haberler Galeri Fernando Muslera'nın şifresi 25! Galatasaray kariyerinde dikkat çeken detay...
Giriş Tarihi: 16.04.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 07:08

Fernando Muslera'nın şifresi 25! Galatasaray kariyerinde dikkat çeken detay...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Galatasaray'a imza attığında 25 yaşında olan Muslera, Türkiye kariyerine 25 numaralı formayla başlamıştı. 25. şampiyonlukla sarı-kırmızılı takımdaki kariyerini bitirmek isteyen Muslera için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Cimbom, tecrübeli kalecinin yerine gelecek isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Fernando Muslera’nın şifresi 25! Galatasaray kariyerinde dikkat çeken detay...

Galatasaray'a imza attığında 25 yaşında olan Fernando Muslera, Türkiye kariyerine 25 numaralı formayla başlamıştı.

Fernando Muslera’nın şifresi 25! Galatasaray kariyerinde dikkat çeken detay...

Kendisine uğurlu geldiğine inandığı 25 numarayla 2 şampiyonluk yaşayan Muslera, 2014-15 sezonu başında 1 numaraya terfi etti ve bir daha o formayı sırtından çıkarmadı.

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Fernando Muslera’nın şifresi 25! Galatasaray kariyerinde dikkat çeken detay...

Son sezonunu yaşayan Uruguaylı eldiven, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuyla kariyerini bitirmek istiyor.

Fernando Muslera’nın şifresi 25! Galatasaray kariyerinde dikkat çeken detay...

BAŞAKŞEHİR DETAYI
25 rakamı dışında bir diğer ayrıntı ise Başakşehir… Muslera, sarı-kırmızılı takımın resmi maçlarda kalesini ilk kez o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye olan Başakşehir'e karşı korumuştu. Galatasaray'ın son hafta rakibi Başakşehir olacak.

Fernando Muslera’nın şifresi 25! Galatasaray kariyerinde dikkat çeken detay...

BÜLENT KORKMAZ'I SOLLADI
38 yaşındaki Muslera, 437 Süper Lig maçı ile efsane Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı.