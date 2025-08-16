Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Galatasaray-Karagümrük maçında Barış Alper’in golünde faul var mı?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.08.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 07:07

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük (K.K) ve Icardi'nin golleriyle 3-0 kazanarak sezona 2'de 2 yaparak başladı. SABAH Spor'un usta yazarı Mustafa Çulcu ve Ali Gültiken karşılaşmayı kaleme aldı. Çulcu, mücadeledeki tartışmalı pozisyonlara dair flaş sözler sarf ederken, VAR hakemine eleştiri getirdi. İşte o ifadeler...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde Karagümrük'ü 3-0 yenerek sezona 2'de 2 yaparak girdi.

SABAH Spor'un usta yazarları Mustata Çulcu ve Ali Gültiken, karşılaşmayı kaleme aldı. Mustafa Çulcu, maçın hakemi Ozan Ergün ve VAR hakemine dair flaş sözlerde bulundu.

ALİ GÜLTİKEN: G.SARAY İSTİKRARLI YÜRÜYÜŞÜNE DEVAM EDİYOR

''Galatasaray, istikrarlı yürüyüşüne emin adımlarla devam ediyor. İstikrar kelimesi aslında bizim ülkemizde çok karşılığını bulan bir kelime değil. Bu kelimeyi hele futbolda kullanabilmek neredeyse mümkün değil. ''

''Ülke futbolumuzun dalgalanmalarına baktığımızda bu olguyu cımbızla arıyoruz. O yüzden G.Saray'ın 3 yıl üst üste şampiyonluğundan sonra tekrar lige aynı iştahla başlaması ve bunu tavizsiz bir süreç gibi yaşaması önemli bir örnek oluşturuyor. Bunda takım lideri Okan Buruk'un büyük payı var. ''

''OYUNA BAĞLILIK İŞİ KOLAY HALE GETİRDİ''

''Aynı istek ve coşkuda tutarak hedeflerini vazgeçilmez bir unsur olarak gösteriyor. Takım da bunu benimsemiş durumda. Rakibin erken eksik kalması, oyunu biraz daha rahatlatmış olsa da genel olarak sahadaki sisteme ve oyuna bağlılık işi daha da kolay hale getirdi.''

''PROJEKTÖRLER SANE'NİN ÜZERİNDE''

''G.Saray'ın en yenisi Sane. Projektörler biraz daha fazla onun üzerinde. Görüntüsü hâlâ adaptasyon sürecine ihtiyacı varmış gibi bir fotoğraf veriyor. Aslında onu rahatlatacak süreç, Osimhen ve İcardi'nin takıma adaptesiyle ortaya çıkacak. Barış Alper, G.Saray'ın vazgeçilmezi. Çok önemli katkıları var. Attığı gol de çok önemli bir Barış Alper karakterinin göstergesiydi.''

''Osimhen ve Icardi'nin dönüşleriyle beraber bu bölgenin esas oğlanları kadroda ikinci yarıda olduğu gibi yer alacaklar. Bu ikiliyle G.Saray'ın hücum zenginliği artıyor. Özellikle Sane gibi oyuncuları daha çok oyunun içine alacaklar. G.Saray'ın muazzam bir hücum oyuncusu havuzu oluştu. Bunların kadro içi rekabeti de dün olduğu gibi gol olarak dönecektir.''

MUSTAFA ÇULCU: KARAGÜMRÜK İYİ BAŞLADI ANCAK 10 DAKİKA SÜRDÜ

''Galatasaray'ın geriden pas oyunu ile çıkma ve rakibi üstüne çekme planına Karagümrük önde baskı ve presle cevap verdi. İyi de başladılar ancak sadece 10 dakika sürdü. Savunma güvenliğini unutunca yakalandıkları ilk uzun topta arkadaki geniş boşluğu ve Doh'un bireysel hatasını değerlendiren Barış ile Galatasaray golü buldu''

''Doh ikinci spesifik hatasında kırmızı gördü ve Karagümrük bitti. Fildişili oyuncu, 21 dakikada arkadaşlarına ihanet etti, maçı verdi. 10 kişi kalan rakibi karşısında oyun Galatasaray'ın egemenliği altında oynandı.''

''FAUL VAR, SARI KART OLMALIYDI''

''Geçen sezonun en çok maç yöneten hakemlerinden Ozan Ergün, iyi bir fiziğe sahip. Barış'ın golünde önce karşılıklı el-kol teması var, devamında Barış'ın eli illegal kullanım olarak Doh'un yüzüne temasla itiyor. Oyuncunun düşmesi veya yüzünü tutması gerekmiyor. Bu bir faul ve sarı kart olmalıydı.''

''VAR'A YASLANMA HASTALIĞI DEVAM EDİYOR''

''Kontratak olduğu için hakem yakalayamadı, peki VAR ne yapıyor? VAR işte bu durumlar için var ama bu pozisyonda maalesef yok! Doh'un 21'de Sanchez'in bacağına basmasını hakem sahada kendi tespit etmeliydi! Ama ülke hakemlerimizdeki VAR'a yaslanma hastalığı devam ediyor. ''

''VAR MAÇI KURTARIR HAKEMİ GÖMER''

''Hakemler şunu bilmeliler, VAR maçı kurtarır ama hakemi gömer. Gol pozisyonunda VAR önce kendini, kırmızı kartta da hakemi gömdü. VAR'dan gelen kırmızı kart net doğru. 36'da Berkay'ın kendi ayağından sekip doğal olan koluna gelen topta Galatasaray penaltı bekledi, devam penaltı olmaz.''

''Garip olan şu hakem elini kulağına götürüyor, yine VAR'ı işaret ediyor. Osimhen açık ofsayt, gol iptali doğru. Hakemin faul tespitlerinde ve kart tasarruflarında sıkıntıları var.''