Giriş Tarihi: 16.09.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
10:04
SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu'dan Sarper Barış Saka için şok çıkış! "Bir anda bu maça atanıyor ve..."
Son dakika haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in golleriyle 2-0 yenerek Galatasaray derbisi öncesi galibiyet serisini sürdürdü. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Mustafa Çulcu maçın önemli anlarını kaleme aldı. Usta isimler, maçın hakemi Halil Umut Meler'i sert sözlerle eleştirirken; Mustafa Çulcu, VAR hakemi Sarper Barış Saka ile ilgili gerçeği açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...