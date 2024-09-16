SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu'dan Sarper Barış Saka için şok çıkış! "Bir anda bu maça atanıyor ve..."

Maçın hemen başında İsmail'in elle oynadığı bir pozisyon var, kimse top kafadan sekti eline geldi lafına itibar etmesin, el yukarıda ve topu çekiveriyor. Ardından Fenerbahçe'nin güme giden çok net bir penaltısı var. Kasımpaşalı oyuncu, 30 metreden gelen topu koluyla kesti, ama ne Meler ne de VAR hakemi görmedi ya da görmek istemedi.