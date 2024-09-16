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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu'dan Sarper Barış Saka için şok çıkış! "Bir anda bu maça atanıyor ve..."
Giriş Tarihi: 16.09.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:04

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu'dan Sarper Barış Saka için şok çıkış! "Bir anda bu maça atanıyor ve..."

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in golleriyle 2-0 yenerek Galatasaray derbisi öncesi galibiyet serisini sürdürdü. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Mustafa Çulcu maçın önemli anlarını kaleme aldı. Usta isimler, maçın hakemi Halil Umut Meler'i sert sözlerle eleştirirken; Mustafa Çulcu, VAR hakemi Sarper Barış Saka ile ilgili gerçeği açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Sarper Barış Saka için şok çıkış! Bir anda bu maça atanıyor ve...

SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçı değerlendirdi. Usta isimlerden Mustafa Çulcu, karşılaşmanın VAR hakemi Sarper Barış Saka ile ilgili flaş gerçeği açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Sarper Barış Saka için şok çıkış! Bir anda bu maça atanıyor ve...

AHMET ÇAKAR - PENALTIYI NE VAR NE DE MELER GÖRMEK İSTEDİ!

Bu tür maçlardan sonra Fenerbahçe rahat kazandı demek kolay... Aslında rahat kazandılar ama futbol, tempo ve pozisyon olarak taraftarı çok memnun ettiler diyemeyiz. Kişisel kalite skoru belirledi. Maximin'in attığı ilk gol fevkalade iyi. Topu çekişi ve harika şutu.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Sarper Barış Saka için şok çıkış! Bir anda bu maça atanıyor ve...

Ardından da yine Maximin kişisel gayretiyle ceza sahasının son çizgisine girdi ve takımı adına penaltıyı kazandırdı. Maça bakınca özellikle ikinci yarı Çağlar'ın bir metreden kaçırdığı golü saymazsak tüm kontrol Kasımpaşa'daydı. Peki gol kaçırdılar mı?

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Sarper Barış Saka için şok çıkış! Bir anda bu maça atanıyor ve...

Hayır, bal yapmayan arı gibiydiler. Tüm ortalarını ya Becao ya da Çağlar yanlarında rakipten kimse olmadan rahatça savuşturdu. Maçın özeti bu… Hakemin özetiyse; tam bir rezalet.

SON DAKİKA HABERLERİ: Mustafa Çulcu’dan Sarper Barış Saka için şok çıkış! Bir anda bu maça atanıyor ve...

Maçın hemen başında İsmail'in elle oynadığı bir pozisyon var, kimse top kafadan sekti eline geldi lafına itibar etmesin, el yukarıda ve topu çekiveriyor. Ardından Fenerbahçe'nin güme giden çok net bir penaltısı var. Kasımpaşalı oyuncu, 30 metreden gelen topu koluyla kesti, ama ne Meler ne de VAR hakemi görmedi ya da görmek istemedi.

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