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Haberler Galeri O takım Oğuz Aydın'ı alıyor! Fenerbahçe yıldız oyuncunun bonservisini belirledi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:14 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:20

O takım Oğuz Aydın'ı alıyor! Fenerbahçe yıldız oyuncunun bonservisini belirledi

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olan ve şampiyonluk yarışında tutunmaya çalışan Fenerbahçe'de bir yandan da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon geç de olsa formasına kavuşan ve formda bir performans ortaya koyarak A Milli Takım'a kadar yükselen Oğuz Aydın'ın talipleri artmaya devam ediyor. Fenerbahçe, milli yıldızın bonservisini belirledi. İşte sezon sonunda Oğuz'a teklif yapacak olan takım...

O takım Oğuz Aydın’ı alıyor! Fenerbahçe yıldız oyuncunun bonservisini belirledi

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

O takım Oğuz Aydın’ı alıyor! Fenerbahçe yıldız oyuncunun bonservisini belirledi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Oğuz Aydın, gösterdiği performanstan sonra Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İşte yönetimin belirlediği bonservis ve oyuncuya teklif yapacak olan takım...

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O takım Oğuz Aydın’ı alıyor! Fenerbahçe yıldız oyuncunun bonservisini belirledi

Son lig maçında deplasmanda peş peşe bulduğu gollerle Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı.

O takım Oğuz Aydın’ı alıyor! Fenerbahçe yıldız oyuncunun bonservisini belirledi

F.BAHÇE ZORLU DERBİDE BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK

Zirve yarışında lider Galatasaray'ın puan kaybı yaşamasını bekleyen Fenerbahçe bu hafta zorlu derbide Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.

O takım Oğuz Aydın’ı alıyor! Fenerbahçe yıldız oyuncunun bonservisini belirledi

Sezonun ilk maçında rakibine mağlup olan Fenerbahçe bu maçı kazanarak Galatasaray'ın Sivasspor karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek.