Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
13:20
O takım Oğuz Aydın'ı alıyor! Fenerbahçe yıldız oyuncunun bonservisini belirledi
Trendyol Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olan ve şampiyonluk yarışında tutunmaya çalışan Fenerbahçe'de bir yandan da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon geç de olsa formasına kavuşan ve formda bir performans ortaya koyarak A Milli Takım'a kadar yükselen Oğuz Aydın'ın talipleri artmaya devam ediyor. Fenerbahçe, milli yıldızın bonservisini belirledi. İşte sezon sonunda Oğuz'a teklif yapacak olan takım...