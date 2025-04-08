Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
09:30
Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Sezon sonunda yollar ayrılıyor...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Aslan, bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer yandan ise gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk iki ismin biletini kesti. İşte haberin detayları...