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Haberler Galeri Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Sezon sonunda yollar ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:30

Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Sezon sonunda yollar ayrılıyor...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Aslan, bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken diğer yandan ise gelecek sezonun çalışmalarına başladı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk iki ismin biletini kesti. İşte haberin detayları...

Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Sezon sonunda yollar ayrılıyor...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu hafta deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Sezon sonunda yollar ayrılıyor...

BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ!

Geçtiğimiz haftayı BAY geçen sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Aslan, ezeli rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

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Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Sezon sonunda yollar ayrılıyor...

ZİRVEDE PUAN FARKI 3 OLDU

Galatasaray'ın puan kaybetmesinin ardından Trabzonspor'u evinde mağlup eden Fenerbahçe, zirvede puan farkını 3'e indirdi.

Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Sezon sonunda yollar ayrılıyor...

Aslan, deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor'u mağlup ederek 3 puanlık farkı korumanın hesaplarını yapıyor.

Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Sezon sonunda yollar ayrılıyor...

Bu sezon hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde ipi göğüslemek isteyen Cimbom, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. İşte detaylar...