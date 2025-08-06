Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025
10:35
Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, Hollanda'dan avantajlı bir skorla ayrılıp ikinci maç öncesi avantaj peşinde. Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefleyen Kanarya için SABAH Spor yazarı Ömer Üründül, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. İşte Üründül'ün En-Nesyri iddiası…