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Haberler Galeri Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler
Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 10:35

Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, Hollanda'dan avantajlı bir skorla ayrılıp ikinci maç öncesi avantaj peşinde. Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefleyen Kanarya için SABAH Spor yazarı Ömer Üründül, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. İşte Üründül'ün En-Nesyri iddiası…

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Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak.

Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler

Hollanda'dan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Kanarya için dikkat çeken bir değerlendirme geldi. SABAH Spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı öncesi En-Nesyri ve Jhon Duran için flaş ifadeler kullandı.

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Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler

ÖMER ÜRÜNDÜL'ÜN SÖZLERİ

"Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda ilk önemli sınavına çıkıyor. Sadece Fenerbahçe için değil Avrupa kulvarında mücadele veren tüm takımlarımızla ilgili görüşüm net; karşımızda vasat rakipler de olsa sistem açısından bizden öndeler.

Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler

Ayrıca fizik açıdan da her zaman bizim takımlarımıza fark atıyorlar. Çünkü bizim ligimizin kalitesi Avrupa kulvarında zıt kutup teşkil ediyor. Bizim mücadele gücümüz, Avrupa'nın uzağında.

Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler

Feyenoord, sistemi oturmuş bir takım… Onlarda teknik direktörün kim olduğu pek fark etmiyor. Çünkü oturmuş sisteme kimi getirseniz oyun aynı şekilde devam ediyor. Robin van Persie'nin geçmiş yıllardan Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyor olması önemli değil.

Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler

"ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Bu maçta bütün iş Jose Mourinho'ya düşüyor. Kontrollü bir anlayış, doğru takım tertibi önemli. Öncelik oyunu tutmak olmalı ve iyi bir neticeyle İstanbul'a dönmek hedeflenmeli. İki ayaklı maçlarda deplasmanda alınacak skor çok daha büyük önem taşıyor.

Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler

Yenilere göz atacak olursak; Skriniar zaten bu takımın içindeydi. Hazırlık sürecinde yoktu ama arkadaşlarına yabancı değil. Archie Brown güçlü ve atletik bir oyuncu. Günümüz futboluna uygun.

Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler

"EN-NESYRI'Yİ TERCİH EDERDİM"

Keza santrfor Jhon Duran da genç ve fizik açıdan güçlü bir oyuncu. Ancak uyum için en zor görev yeri santrfordur. Portekizli hocanın yerinde ben olsam En-Nesyri'yi tercih ederim.

Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler

Bana göre Fenerbahçe'nin bu sene yaptığı en iyi transfer Semedo. Kendisini çok izledim ve iyi tanıyorum. Güçlü bir oyuncu, büyük katkı verecektir ancak yeni geldiği için ben olsam bu maçta 11'de tercih etmezdim."

Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile bu akşam saat 22.00'de karşılaşacak.

Ömer Üründül’den En-Nesyri iddiası! Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken sözler

Karşılaşmanın rövanşı ise 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak.