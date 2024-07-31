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Haberler Galeri Onlar olmadan takımlar bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den sadece bir takım var
Giriş Tarihi: 31.07.2024 21:51 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:13

Onlar olmadan takımlar bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den sadece bir takım var

Futbol kulüplerini ayakta tutan, her anında desteklemekten geri kalmayan taraftarlar, yakalanan başarıların en büyük mimarlarından bir tanesi. Ünlü spor sitesi Sports Brief, dünyanın en ateşli ve dikkat çeken taraftarlarını açıkladı. Yayınlanan listede Süper Lig'den tek takımın yer aldı. İşte merak edilen o liste ve taraftarlar...

Onlar olmadan takımlar bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den sadece bir takım var

İŞTE DÜNYANIN EN ATEŞLİ TARAFTARLARI

Onlar olmadan takımlar bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den sadece bir takım var

25- Seattle Sounders

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Onlar olmadan takımlar bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den sadece bir takım var

24- Celtic

Onlar olmadan takımlar bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den sadece bir takım var

23- Gana Milli Takımı

Onlar olmadan takımlar bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den sadece bir takım var

22- Meksika Milli Takımı

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