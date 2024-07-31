Giriş Tarihi: 31.07.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
22:13
Onlar olmadan takımlar bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den sadece bir takım var
Futbol kulüplerini ayakta tutan, her anında desteklemekten geri kalmayan taraftarlar, yakalanan başarıların en büyük mimarlarından bir tanesi. Ünlü spor sitesi Sports Brief, dünyanın en ateşli ve dikkat çeken taraftarlarını açıkladı. Yayınlanan listede Süper Lig'den tek takımın yer aldı. İşte merak edilen o liste ve taraftarlar...