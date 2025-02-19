SABAH Spor yabancı hakem gündemini belirledi! İşte derbiyi yönetecek hakem adayları

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz bu tartışmaların önünü kesmek için, hakem arkadaşlarımızı da tartışır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri de alındı. Tabii hakemin dünya çapında bir hakem olduğunu söyleyebilirim. Hakem atamalarına MHK bakıyor. Hafta sonu hakem açıklanırken ona da bakarsınız" dedi.