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Giriş Tarihi: 19.02.2025 22:56 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:02

SABAH Spor yabancı hakem gündemini belirledi! İşte derbiyi yönetecek hakem adayları

Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi kim olacak? SABAH Spor, TFF'nin bugün açıkladığı yabancı hakem kararını 1 hafta öncesinden manşetlerine taşımıştı. Türkiye'nin gündemine oturan yabancı hakem konusu bugün netliğe kavuştu. Gözler şimdi derbiyi hangi yabancı hakemin yöneteceğini çevrildi. İşte öne çıkan isimler...

SPOR SERVİSİ
SABAH Spor yabancı hakem gündemini belirledi! İşte derbiyi yönetecek hakem adayları

TFF, Trendyol Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı 'Elit' kademede olan bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

SABAH Spor yabancı hakem gündemini belirledi! İşte derbiyi yönetecek hakem adayları

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz bu tartışmaların önünü kesmek için, hakem arkadaşlarımızı da tartışır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri de alındı. Tabii hakemin dünya çapında bir hakem olduğunu söyleyebilirim. Hakem atamalarına MHK bakıyor. Hafta sonu hakem açıklanırken ona da bakarsınız" dedi.

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SABAH Spor yabancı hakem gündemini belirledi! İşte derbiyi yönetecek hakem adayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerginliğin sona ermesini istediklerini söyledi.

SABAH Spor yabancı hakem gündemini belirledi! İşte derbiyi yönetecek hakem adayları

SABAH SPOR, YABANCI HAKEM KONUSUNU TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE GETİRDİ

Yaklaşık olarak 1 haftadır Türk futbolunun gündemine oturan yabancı hakem konusunu ilk olarak SABAH Spor manşetlerinden duyurmuştu.

SABAH Spor yabancı hakem gündemini belirledi! İşte derbiyi yönetecek hakem adayları

SABAH Spor, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem kararını ilk olarak 13 Şubat günü manşetine taşımıştı.

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