Giriş Tarihi: 19.02.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
23:02
SABAH Spor yabancı hakem gündemini belirledi! İşte derbiyi yönetecek hakem adayları
Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi kim olacak? SABAH Spor, TFF'nin bugün açıkladığı yabancı hakem kararını 1 hafta öncesinden manşetlerine taşımıştı. Türkiye'nin gündemine oturan yabancı hakem konusu bugün netliğe kavuştu. Gözler şimdi derbiyi hangi yabancı hakemin yöneteceğini çevrildi. İşte öne çıkan isimler...