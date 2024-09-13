Giriş Tarihi: 13.09.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
08:40
SABAH Spor’un usta isimleri dev derbiyi masaya yatırdı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne olur?
Liglere verilen milli aranın ardından yeniden başlayacak olan Süper Lig'de haftanın en kritik maçı Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Bordo-mavili ekip yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile Beşiktaş karşısında çıkış arayacak. Siyah-beyazlılar ise formda başladıkları sezonda Trabzonspor'u da yenerek yoluna devam etmenin peşinde. Bu sırada SABAH Spor'un usta yazarları İskender Günen ve Ali Gültiken, dev mücadeleyi değerlendirdi.