SABAH Spor’un usta isimleri dev derbiyi masaya yatırdı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne olur?

1- Oynadığı 3 maçını da kazanan Van Bronchorst'un Beşiktaş'ı ile iki maçta iki beraberlik alan ve Şenol Güneş'e teslim edilen Trabzon'a karşı nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?

İSKENDER GÜNEN: Sezon başından bu yana oynanan maçlarda iki takım arasında büyük farklar olduğunu gördük. Yeni bir kadro oluşturmasına rağmen Beşiktaş, gelişim gösteren bir takım kimliğindeydi. Bu da öz güveni ve motivasyonu artırdı. Trabzonspor ise geçen yılki kadrosuna önemli takviyeler yapsa da bir türlü gerekli yeterliliği ve de performansı gösteremedi. Bu da teknik adam değişimini beraberinde getirdi. Şu an Şenol Güneş'le beyaz sayfa açmak istiyorlar. Güneş'in teknik adam olarak yaptıkları herkes tarafından bilinmekte. Trabzonspor'un içinden gelen, bordo-mavili takımın başarılarındaki mihenk taşlarından birisi Güneş. O nedenle de Beşiktaş maçında çok daha farklı, isteyen, arzu eden, coşkusunu sahaya yansıtan bir Trabzonspor olacaktır diye düşünüyorum