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Haberler Galeri SABAH Spor’un usta isimleri dev derbiyi masaya yatırdı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne olur?
Giriş Tarihi: 13.09.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 08:40

SABAH Spor’un usta isimleri dev derbiyi masaya yatırdı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne olur?

Liglere verilen milli aranın ardından yeniden başlayacak olan Süper Lig'de haftanın en kritik maçı Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Bordo-mavili ekip yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile Beşiktaş karşısında çıkış arayacak. Siyah-beyazlılar ise formda başladıkları sezonda Trabzonspor'u da yenerek yoluna devam etmenin peşinde. Bu sırada SABAH Spor'un usta yazarları İskender Günen ve Ali Gültiken, dev mücadeleyi değerlendirdi.

SABAH Spor’un usta isimleri dev derbiyi masaya yatırdı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne olur?

SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken ve İskender Günen, hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı için flaş yorumlarda bulundu.

SABAH Spor’un usta isimleri dev derbiyi masaya yatırdı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne olur?

Farklı sorularla derbiye ışık tutan usta isimler, dikkat çeken ifadelerle dev mücadeleyi değerlendirdi.

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SABAH Spor’un usta isimleri dev derbiyi masaya yatırdı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne olur?

1- Oynadığı 3 maçını da kazanan Van Bronchorst'un Beşiktaş'ı ile iki maçta iki beraberlik alan ve Şenol Güneş'e teslim edilen Trabzon'a karşı nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?

İSKENDER GÜNEN: Sezon başından bu yana oynanan maçlarda iki takım arasında büyük farklar olduğunu gördük. Yeni bir kadro oluşturmasına rağmen Beşiktaş, gelişim gösteren bir takım kimliğindeydi. Bu da öz güveni ve motivasyonu artırdı. Trabzonspor ise geçen yılki kadrosuna önemli takviyeler yapsa da bir türlü gerekli yeterliliği ve de performansı gösteremedi. Bu da teknik adam değişimini beraberinde getirdi. Şu an Şenol Güneş'le beyaz sayfa açmak istiyorlar. Güneş'in teknik adam olarak yaptıkları herkes tarafından bilinmekte. Trabzonspor'un içinden gelen, bordo-mavili takımın başarılarındaki mihenk taşlarından birisi Güneş. O nedenle de Beşiktaş maçında çok daha farklı, isteyen, arzu eden, coşkusunu sahaya yansıtan bir Trabzonspor olacaktır diye düşünüyorum

SABAH Spor’un usta isimleri dev derbiyi masaya yatırdı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne olur?

ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor'un geçmiş maçlara göre daha aktif bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Daha dikine oyun görebiliriz. Bu doğal olarak iki takım adına da karşılıklı, gidiş-gelişli bir oyunu ortaya çıkaracaktır. Önemli olan bunları pozisyona çevirebilmek. Beşiktaş pozisyon bulma ve gol konusunda bu sezon sıkıntı yaşamadı. Girdiği pozisyonlarda gol yapma yüzdesi de çok yüksek. Bu da oyuncuların kalitesinden kaynaklanıyor. Trabzonspor kendi içinde maçı değiştirecek oyuncuları arıyor. Her şeye rağmen Şenol Hoca'nın ilk maçı olduğu için mutlaka kazanarak başlamak isteyeceklerdir. Bu da oyunu zorlayacaktır.

SABAH Spor’un usta isimleri dev derbiyi masaya yatırdı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne olur?

2- Trabzon'un en büyük sorunu gol.. İki maçta da fileleri havalandıramadı. Beşiktaş yıldızlarıyla 3 maçta 8 gol attı. Bu durum bu maça nasıl yansır?

İSKENDER GÜNEN: Geçen sezon önde Onuachu'nun olduğu her maçta sorun çözüldü. Bir de sağ kenarda Meunier, oyun kurucunuz Visca'nın geliştirdiği ataklar takımın gol yollarındaki etkisini artırdı. Bana göre Onuachu ve Meunier'in yokluğu, gol pozisyonu üretmedeki yetersizliğini öne çıkardı. Yalnız bu maçta Şenol Güneş nasıl bir oyuncu tercihi ile sahaya çıkar bu önemli. Kadroya yeni katılan oyuncular, 11'de yer alabilir mi? Bu gerçekleri göz önüne getirdiğimizde bir de farklı bir oyun stratejisi sahaya yansıtıldığında gol pozisyonu üretmede zenginlikler ortaya çıkabilir

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