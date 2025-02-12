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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? İşte, 12 Şubat Çarşamba günün maçları!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:32

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? İşte, 12 Şubat Çarşamba günün maçları!

Günün maçları belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi, 1. Lig ve Premier Lig olmak üzere bugün birçok ligde karşılaşmalar yaşanırken, gözler Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına çevrildi. Sporseverler " UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 12 Şubat maç takvimi!

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte, 12 Şubat Çarşamba günün maçları!

Günün maçları sporseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yaşanacağı günde, Club Brugge - Atalanta ve Celtic - Bayern Münih gibi önemli karşılaşmalar ekranlara gelecek. Peki, Bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bugün mü, saat kaçta, hang kanalda? İşte, 12 Şubat maç takvimi!

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte, 12 Şubat Çarşamba günün maçları!

12 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Club Brugge - Atalanta (TRT Tabii Spor)

23:00 Celtic - Bayern Münih (TRT 1)

23:00 Feyenoord - Milan (TRT Tabii Spor)

23:00 Monaco - Benfica (TRT Tabii Spor 1)

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Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte, 12 Şubat Çarşamba günün maçları!

1. Lig

14:00 Keçiörengücü - Adanaspor (TRT Tabii Spor 6)

14:00 Erzurumspor FK - Gençlerbirliği (TRT Spor)

17:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)

20:00 Amed SK - Bandırmaspor (TRT Spor)

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte, 12 Şubat Çarşamba günün maçları!

Premier Lig

22:30 Everton - Liverpool (beIN Sports 3)

Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte, 12 Şubat Çarşamba günün maçları!
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