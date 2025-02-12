Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte, 12 Şubat Çarşamba günün maçları!

Günün maçları sporseverlerin gündeminde. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yaşanacağı günde, Club Brugge - Atalanta ve Celtic - Bayern Münih gibi önemli karşılaşmalar ekranlara gelecek. Peki, Bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bugün mü, saat kaçta, hang kanalda? İşte, 12 Şubat maç takvimi!