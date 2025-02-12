Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
10:32
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? İşte, 12 Şubat Çarşamba günün maçları!
Günün maçları belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi, 1. Lig ve Premier Lig olmak üzere bugün birçok ligde karşılaşmalar yaşanırken, gözler Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına çevrildi. Sporseverler " UEFA Şampiyonlar Ligi maçları bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 12 Şubat maç takvimi!