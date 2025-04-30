Giriş Tarihi: 30.04.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
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Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen 6 gollü mücadele! Hakan Çalhanoğlu'nun asisti galibiyete yetmedi! Barcelona-Inter maçının detayları...
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesinde heyecan tam gaz devam etti. Barcelona, evinde İtalyan devi Inter'i ağırladı. 6 kez filelerin havalandığı mücadele şık gollere sahne oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada skora doğrudan etki etti. İşte Barcelona-Inter maçının detayları...