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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen 6 gollü mücadele! Hakan Çalhanoğlu'nun asisti galibiyete yetmedi! Barcelona-Inter maçının detayları...
Giriş Tarihi: 30.04.2025 23:51 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 00:07

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen 6 gollü mücadele! Hakan Çalhanoğlu'nun asisti galibiyete yetmedi! Barcelona-Inter maçının detayları...

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesinde heyecan tam gaz devam etti. Barcelona, evinde İtalyan devi Inter'i ağırladı. 6 kez filelerin havalandığı mücadele şık gollere sahne oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada skora doğrudan etki etti. İşte Barcelona-Inter maçının detayları...

Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen 6 gollü mücadele! Hakan Çalhanoğlu’nun asisti galibiyete yetmedi! Barcelona-Inter maçının detayları...

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Barcelona-Inter mücadelesiyle devam etti.

Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen 6 gollü mücadele! Hakan Çalhanoğlu’nun asisti galibiyete yetmedi! Barcelona-Inter maçının detayları...

HAKAN ÇALHANOĞLU 11'DE BAŞLADI

Konuk ekip Inter'de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Çalhanoğlu 71. dakikad yerini Frattesi'ye bıraktı.

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Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen 6 gollü mücadele! Hakan Çalhanoğlu’nun asisti galibiyete yetmedi! Barcelona-Inter maçının detayları...

DEV MAÇ GOLLE BAŞLADI

İspanya'da oynanan mücadelede Inter henüz 1. dakikada, Marcus Thuram'ın şık golüyle 1-0 öne geçti.

Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen 6 gollü mücadele! Hakan Çalhanoğlu’nun asisti galibiyete yetmedi! Barcelona-Inter maçının detayları...

Gol sonrası etkili oyunun sürdüren İtalyan devi, 21. dakikada kullanılan kornerin ardından Dumfries ile farkı 2'ye çıkardı.

Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen 6 gollü mücadele! Hakan Çalhanoğlu’nun asisti galibiyete yetmedi! Barcelona-Inter maçının detayları...

BARCELONA GERİ DÖNDÜ

Barcelona 2-0'lık şok skordan ise Yamal'ın 24. dakikada attığı golle uyandı.