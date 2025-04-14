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Haberler Galeri Şampiyonluk tahmini değişti! Yapay zekadan son haftalara yaklaşırken olay yaratan yüzde...
Giriş Tarihi: 14.04.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 13:34

Şampiyonluk tahmini değişti! Yapay zekadan son haftalara yaklaşırken olay yaratan yüzde...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı geride kaldı. Lider Galatasaray, zorlu Samsunspor deplasmanını 2 golle geçti. Fenerbahçe ise konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. İki takım arasındaki puan farkı da 3 puanda kaldı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapay zeka verilerine göre; bu yıl küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte yapay zekanın tahminlerine göre; 2024-2025 sezonu için oluşacak puan durumu ve detaylar...

Şampiyonluk tahmini değişti! Yapay zekadan son haftalara yaklaşırken olay yaratan yüzde...

Trendyol Süper Lig'de 31. Hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig için yeni sezonla ilgili şampiyonluk tahminini güncelledi.

Şampiyonluk tahmini değişti! Yapay zekadan son haftalara yaklaşırken olay yaratan yüzde...

Euro Club Index, Süper Lig'de sezon sonu itibarıyla küme düşecek takımları da duyurdu.

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Şampiyonluk tahmini değişti! Yapay zekadan son haftalara yaklaşırken olay yaratan yüzde...

Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin sezon sonuna yönelik tahminleri şöyle;

Şampiyonluk tahmini değişti! Yapay zekadan son haftalara yaklaşırken olay yaratan yüzde...

19 - ADANA DEMİRSPOR: 3 PUAN

Şampiyonluk tahmini değişti! Yapay zekadan son haftalara yaklaşırken olay yaratan yüzde...

18 - HATAYSPOR: 24 PUAN