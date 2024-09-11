SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’e müjde! Real Madrid’de Carlo Ancelotti gidiyor | Yerine gelecek isim belli oldu

ANCELOTTİ SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

İspanyol basınında çıkan habere göre; Suudi Arabistan ekipleri, İtalyan hocanın peşinde. Ancelotti ise Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri emeklilik öncesi maddi açıdan iyi bir seçenek olarak düşünebilir.