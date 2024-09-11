Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
12:58
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Carlo Ancelotti gidiyor | Yerine gelecek isim belli oldu
Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kupa zaferi yaşayan Real Madrid için flaş bir iddia gündeme geldi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler aldığı belirtildi. Arda Güler'i bazı maçlarda oynatmayan İtalyan teknik adamın gitmesi durumunda kulübün başına gelmesi beklenen yıldız hoca da belli oldu...