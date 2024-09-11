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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Carlo Ancelotti gidiyor | Yerine gelecek isim belli oldu
Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:58

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Carlo Ancelotti gidiyor | Yerine gelecek isim belli oldu

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde kupa zaferi yaşayan Real Madrid için flaş bir iddia gündeme geldi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler aldığı belirtildi. Arda Güler'i bazı maçlarda oynatmayan İtalyan teknik adamın gitmesi durumunda kulübün başına gelmesi beklenen yıldız hoca da belli oldu...

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’e müjde! Real Madrid’de Carlo Ancelotti gidiyor | Yerine gelecek isim belli oldu

Geride bıraktığımız sezon La Liga'da şampiyon olan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaşarak kupayı kaldırmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’e müjde! Real Madrid’de Carlo Ancelotti gidiyor | Yerine gelecek isim belli oldu

Bu sezon kadrosuna dünya yıldızı Kylian Mbappe'yi katan Real Madrid için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’e müjde! Real Madrid’de Carlo Ancelotti gidiyor | Yerine gelecek isim belli oldu

Haberler'in haberine göre, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin bu sezon son dönemi olabilir.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’e müjde! Real Madrid’de Carlo Ancelotti gidiyor | Yerine gelecek isim belli oldu

İtalyan teknik adamın Suudi Arabistan'dan birçok takımdan ciddi teklifler aldığı iddia edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’e müjde! Real Madrid’de Carlo Ancelotti gidiyor | Yerine gelecek isim belli oldu

ANCELOTTİ SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

İspanyol basınında çıkan habere göre; Suudi Arabistan ekipleri, İtalyan hocanın peşinde. Ancelotti ise Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri emeklilik öncesi maddi açıdan iyi bir seçenek olarak düşünebilir.

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