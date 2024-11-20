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Haberler Galeri SON DAKİKA: Arda Güler'e değerini 3'e katlama fırsatı! Eğer Norveçli yıldızın izinden giderse...
Giriş Tarihi: 20.11.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:00

SON DAKİKA: Arda Güler'e değerini 3'e katlama fırsatı! Eğer Norveçli yıldızın izinden giderse...

Carlo Ancelotti'nin ısrarla süre vermediği milli futbolcu Arda Güler için ortaya flaş bir iddia atıldı. Öyle ki, Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın kaderini yaşayabilir. Arda Güler eğer ki iddialar ışığında; Norveçli yıldızın izinden giderse hem forma şansı bulabileceği hem de değerini 2'ye hatta 3'e katlayabileceği aktarıldı. İşte son dakika haberine dair o detaylar.

SON DAKİKA: Arda Güler’e değerini 3’e katlama fırsatı! Eğer Norveçli yıldızın izinden giderse...

Real Madrid'e gittiğinden bu yana beklenen forma şansının tanınmamasıyla sürekli olarak gündeme gelen Arda Güler için geçmişte tutmuş bir formül iddiası geldi. 19 yaşındaki futbolcu, İtalyan hocasının planları arasında yer alamayınca diğer seçenekler değerlendirilmeye başlandı. İddiaya göre; eğer ki Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın izinden giderse kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayabilir…

SON DAKİKA: Arda Güler’e değerini 3’e katlama fırsatı! Eğer Norveçli yıldızın izinden giderse...

Real Madrid'de mutlu olmadığı belirtilen Arda Güler'in, Carlo Ancelotti yönetiminde düzenli forma şansı bulmasına artık oldukça düşük ihtimal veriliyor.

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SON DAKİKA: Arda Güler’e değerini 3’e katlama fırsatı! Eğer Norveçli yıldızın izinden giderse...

19 yaşındaki futbolcu, İtalyan hocanın planları arasında yer almayınca Avrupa'nın diğer devlerini peşine taktı.

SON DAKİKA: Arda Güler’e değerini 3’e katlama fırsatı! Eğer Norveçli yıldızın izinden giderse...

Son olarak İspanyol basınından Sport45'te yer alan haberde, Arda Güler için Arsenal'in devreye girebileceği iddia edildi.

SON DAKİKA: Arda Güler’e değerini 3’e katlama fırsatı! Eğer Norveçli yıldızın izinden giderse...

Tıpkı Real Madrid'de süre bulamayan Martin Odegaard'ı renklerine bağlayarak bir dünya yıldızına dönüştüren İngiliz ekibi, Arda Güler'i de fırsat olarak görüyor.

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