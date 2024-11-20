SON DAKİKA: Arda Güler’e değerini 3’e katlama fırsatı! Eğer Norveçli yıldızın izinden giderse...

Real Madrid'e gittiğinden bu yana beklenen forma şansının tanınmamasıyla sürekli olarak gündeme gelen Arda Güler için geçmişte tutmuş bir formül iddiası geldi. 19 yaşındaki futbolcu, İtalyan hocasının planları arasında yer alamayınca diğer seçenekler değerlendirilmeye başlandı. İddiaya göre; eğer ki Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın izinden giderse kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayabilir…