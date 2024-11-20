Giriş Tarihi: 20.11.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
15:00
SON DAKİKA: Arda Güler'e değerini 3'e katlama fırsatı! Eğer Norveçli yıldızın izinden giderse...
Carlo Ancelotti'nin ısrarla süre vermediği milli futbolcu Arda Güler için ortaya flaş bir iddia atıldı. Öyle ki, Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın kaderini yaşayabilir. Arda Güler eğer ki iddialar ışığında; Norveçli yıldızın izinden giderse hem forma şansı bulabileceği hem de değerini 2'ye hatta 3'e katlayabileceği aktarıldı. İşte son dakika haberine dair o detaylar.