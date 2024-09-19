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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş yeni yıldızını buldu! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...
Giriş Tarihi: 19.09.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:40

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş yeni yıldızını buldu! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de son maçında Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş bu sezonun şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor. Oynadığı futbolla dikkat çeken siyah-beyazlı takım, kadrosuna yeni takviyeler yapmak adına şimdiden çalışmalara başladı. Yönetim, Giovanni Van Bronckhorst'un da onayını alan yönetim, bek transferi için aradığı ismi buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş yeni yıldızını buldu! Giovanni Van Bronckhorst’un prensi olacak: Ara transferde...

Bu sezon Trendyol Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında ilk puan kaybını yaşadı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş yeni yıldızını buldu! Giovanni Van Bronckhorst’un prensi olacak: Ara transferde...

Kadrosuna önemli yıldızları katan siyah-beyazlı takım, kurduğu kadroyla birlikte bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri oldu.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş yeni yıldızını buldu! Giovanni Van Bronckhorst’un prensi olacak: Ara transferde...

Giovanni Van Bronckhorst ile oynadığı futbolla dikkat çeken Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş yeni yıldızını buldu! Giovanni Van Bronckhorst’un prensi olacak: Ara transferde...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetimi, kadrosuna takviyeler yapmak adına kolları sıvadı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş yeni yıldızını buldu! Giovanni Van Bronckhorst’un prensi olacak: Ara transferde...

Immobile, Rafa Silva, Paulista ve Joao Mario gibi yıldızları transfer ederek adından söz ettiren siyah-beyazlı yönetim, bek transferi için aradığı ismi buldu.

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