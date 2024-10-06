Giriş Tarihi: 06.10.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
22:11
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Tam 6 maç...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Siyah Beyazlıların golü Immobile'den gelirken, Antep'in 90+5'te gelen tek sayısını ise Maxim kaydetti. Siyah Beyazlılar, milli araya tatsız bir şekilde girerken, ilginç istatistik maçın bitiminin hemen ardından ortaya çıktı. İşte mücadelenin detayları ve ortaya çıkan o ilginç istatistik…