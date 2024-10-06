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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Tam 6 maç...
Giriş Tarihi: 06.10.2024 22:11 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:11

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Tam 6 maç...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Siyah Beyazlıların golü Immobile'den gelirken, Antep'in 90+5'te gelen tek sayısını ise Maxim kaydetti. Siyah Beyazlılar, milli araya tatsız bir şekilde girerken, ilginç istatistik maçın bitiminin hemen ardından ortaya çıktı. İşte mücadelenin detayları ve ortaya çıkan o ilginç istatistik…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Tam 6 maç...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Gaziantep Stadyumu'nda oynandı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Tam 6 maç...

Siyah Beyazlılar sahaya; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Cher Ndour, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile 11'iyle çıktı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Tam 6 maç...

Müsabakanın 20. dakikasında 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista, Okereke ile yaşanan bir pozisyon sırasında tehlikeyi önlerken sakatlandı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Tam 6 maç...

Pozisyonun ardından kendini yere bırakan tecrübeli isim, oyuna devam edemedi ve 21. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ın ilginç istatistiği maç sonu ortaya çıktı! Tam 6 maç...

30. dakikada Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması neticesinde VAR tavsiyesiyle inceleme yapıldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

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