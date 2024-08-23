Giriş Tarihi: 23.08.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
16:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan bomba transfer! İşte Bronckhorst'un yeni yıldızı...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'e Samsunspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle giren Beşiktaş, dün Avrupa Ligi play-off maçında İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Gruplara kalma mücadelesi veren siyah-beyazlı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor... Rafa Silva ve Immobile gibi yıldızlarıyla kadrosunu güçlendiren Kartal, yeni bir yıldız transferi yapmaya hazırlanıyor. İşte Giovanni Van Bronckhorst'un yeni transfer hamlesi...