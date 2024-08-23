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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan bomba transfer! İşte Bronckhorst'un yeni yıldızı...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:50

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan bomba transfer! İşte Bronckhorst'un yeni yıldızı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'e Samsunspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle giren Beşiktaş, dün Avrupa Ligi play-off maçında İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Gruplara kalma mücadelesi veren siyah-beyazlı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor... Rafa Silva ve Immobile gibi yıldızlarıyla kadrosunu güçlendiren Kartal, yeni bir yıldız transferi yapmaya hazırlanıyor. İşte Giovanni Van Bronckhorst'un yeni transfer hamlesi...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan bomba transfer! İşte Bronckhorst’un yeni yıldızı...

Avrupa'daki temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçında İsviçre deplasmanında Lugano ile karşı karşıya geldi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan bomba transfer! İşte Bronckhorst’un yeni yıldızı...

Maçta 3-1 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan siyah-beyazlı takım sahadan 3 - 3 beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan bomba transfer! İşte Bronckhorst’un yeni yıldızı...

Kara Kartallar, Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak maçı kazanmak zorunda. Siyah beyazlılar, Lugano'ya kaybetmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan bomba transfer! İşte Bronckhorst’un yeni yıldızı...

STOPER TRANSFERİ YAPILMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Siyah beyazlılar karşılamada 3-1 öne geçip büyük bir avantaj yakaladığını düşünürken, 3-3'e gelen skor, turun İstanbul'a kalmasına sebep oldu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan bomba transfer! İşte Bronckhorst’un yeni yıldızı...

Bu karşılaşma, hücumda Beşiktaş'ın gücünü bir kez daha ortaya koyarken, son iki maçta yenilen 5 gol ve verilen diğer pozisyonlar da defansif yöndeki sıkıntıları gözler önüne serdi.

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