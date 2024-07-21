Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal'ı çıldırtan hareket
Giriş Tarihi: 21.07.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:07

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal'ı çıldırtan hareket

Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleri sonrası Beşiktaş'ta yabancı sayısı 19'a yükseldi. Kartal, yeni gelecek isimleri de 9 isme kapıyı gösterdi. Ancak Beşiktaş yönetiminin, ayrılmasını istediği yıldız oyuncu kendisi için hazırlanan özel uçağa binmedi ve transfer yattı. Yönetimin şimdi nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu... İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal’ı çıldırtan hareket

Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleri sonrası Beşiktaş'ta yabancı sayısı 19'a yükseldi. Kartal, yeni gelecek isimleri de 9 isme kapıyı gösterdi. Ancak Beşiktaş yönetiminin, ayrılmasını istediği yıldız oyuncu kendisi için hazırlanan özel uçağa binmedi ve transfer yattı. Yönetimin şimdi nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu... İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal’ı çıldırtan hareket

Beşiktaş yeni sezonda Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi flaş transferlere imza atmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal’ı çıldırtan hareket

Kara Kartal, yeni gelecek isimleri de hesaba katarak 19'a ulaşan yabancı sayısını düşürmeye çalışıyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal’ı çıldırtan hareket

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Asensio ve Talisca gibi dünyaca ünlü yıldızlar var.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal’ı çıldırtan hareket

Başta Chamberlain, Montero, Rebic, Colley olmak üzere 9 ismin ise gönderilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA