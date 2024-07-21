SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hazır uçağa binmedi, transfer yattı! Kartal’ı çıldırtan hareket

Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleri sonrası Beşiktaş'ta yabancı sayısı 19'a yükseldi. Kartal, yeni gelecek isimleri de 9 isme kapıyı gösterdi. Ancak Beşiktaş yönetiminin, ayrılmasını istediği yıldız oyuncu kendisi için hazırlanan özel uçağa binmedi ve transfer yattı. Yönetimin şimdi nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu... İşte son dakika haberinin detayları...