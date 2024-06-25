Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
21:34
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal yılın transferini bitirdi! İstanbul'a geldi, 3 yıllık imza atacak
Son dakika Beşiktaş haberi: Giovanni van Bronckhorst'un göreve gelişi sonrası ilk transferini Gabriel Paulista'yı alarak yapan Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlattı. Siyah-Beyazlılar, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan yıldız ismi İstanbul'a getirdi. Yetenekli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte son dakika haberinin detayları...