SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal yılın transferini bitirdi! İstanbul’a geldi, 3 yıllık imza atacak

Giovanni van Bronckhorst'un göreve gelişi sonrası ilk transferini Gabriel Paulista'yı alarak yapan Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlattı. Siyah-Beyazlılar, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan yıldız ismi İstanbul'a getirdi. Yetenekli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte son dakika haberinin detayları...