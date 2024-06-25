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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal yılın transferini bitirdi! İstanbul'a geldi, 3 yıllık imza atacak
Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:33 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 21:34

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal yılın transferini bitirdi! İstanbul'a geldi, 3 yıllık imza atacak

Son dakika Beşiktaş haberi: Giovanni van Bronckhorst'un göreve gelişi sonrası ilk transferini Gabriel Paulista'yı alarak yapan Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlattı. Siyah-Beyazlılar, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan yıldız ismi İstanbul'a getirdi. Yetenekli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal yılın transferini bitirdi! İstanbul’a geldi, 3 yıllık imza atacak

Giovanni van Bronckhorst'un göreve gelişi sonrası ilk transferini Gabriel Paulista'yı alarak yapan Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlattı. Siyah-Beyazlılar, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan yıldız ismi İstanbul'a getirdi. Yetenekli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal yılın transferini bitirdi! İstanbul’a geldi, 3 yıllık imza atacak

Giovanni van Bronckhorst ve Brad Friedel'ın gelişiyle transferde atağa kalkan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal yılın transferini bitirdi! İstanbul’a geldi, 3 yıllık imza atacak

Siyah-Beyazlılar, Atletico Madrid'den ayrılan Gabriel Paulista'yı alarak ilk transferini savunmaya yapmıştı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal yılın transferini bitirdi! İstanbul’a geldi, 3 yıllık imza atacak

DI MARIA VE MOJICA ZİRVESİ

Beşiktaş Kulübü danışmanı Brad Friedel ise ABD'de düzenlenen Copa America'ya gitti.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal yılın transferini bitirdi! İstanbul’a geldi, 3 yıllık imza atacak

Tecrübeli futbol adamının Angel Di Maria ve Johan Mojica'nın menajerleriyle masaya oturacağı belirtildi.

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